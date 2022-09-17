Частина випущених по Харкову ракет вибухнула в Білгородській області

У Росії це спробували пояснити «роботою ППО»

Російські війська запустили близько 7 ракет Харківщини з Бєлгородської області. Частина з них вибухнула на російській території.

У Росії це спробували пояснити «роботою ППО». Про це пишуть харківські та бєлгородські Telegram-канали.

Так, за даними харківських пабліків, 17 вересня російські війська запустили по Харківській області до 7 ракет, імовірно з С-300.

«Було близько 6-7 вильотів з БНР (Бєлгородської народної республіки – іронічна назва для Бєлгородської області за аналогією зі створеними Росією анклавами в Донецькій та Луганській областях України, – ред.). До нас долетіло лише 4 ракети, 2-3 вибухнули у небі над територією БНР», – зазначено у повідомленні.

Момент вибуху однієї із запущених Україною ракет зафіксували на відео жителі Бєлгородської області. При цьому в Росії спробували заспокоїти себе мантрою про «роботу ППО».

У бєлгородських паб ликах пишуть, що «над областю голосно», «бахає десь за містом», але в самому Бєлгороді «бавовну» чути дуже добре. Також бєлгородці повідомляють про три або чотири вибухи.

Тим часом, відомо про кілька прильотів на території Харківської області.

Нагадаємо, російські окупанти уранці 17 вересня завдали удару Слов’янській ТЕС, що в місті Миколаївка.