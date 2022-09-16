Рашисти обстріляли громади на Сумщині з мінометів і артилерії

Жертв та постраждали внаслідок обстрілів немає

У п'ятницю, 16 вересня, Середино-Будську і Хотінську громади Сумщини росіяни обстрілювали з мінометів і артилерії. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За день на Сумщині зафіксували щонайменше 20 прильотів.

«Середино-Будська громада: з 15:30 росіяни били з мінометів та ствольної артилерії − 12 прильотів. Хотінська громада: після 18.30 було 3 кулеметні черги з великокаліберного кулемета, а о 20 годині був артобстріл громади − 8 прильотів», − йдеться у повідомленні.

Жертв та постраждали внаслідок обстрілів немає.

Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли критичну інфраструктуру Кривого Рогу. Під обстрілом в чергове опинилися гідротехнічні споруди, є значні руйнування.

Також у Криворізькому районі вночі окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. На щастя, обійшлося без втрат.

Додамо, триває 205-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.