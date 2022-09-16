Суд виніс вироки коригувальникам обстрілів Черкас і Лисичанська
Двох російських агентів засуджено до 10 та 12 років в'язниці
До реальних термінів ув’язнення засуджено двох російських агентів, які співпрацювали з агресором з ідейних міркувань. Зокрема, у Черкасах ворожим інформатором виявився колишній співробітник органів виконавчої влади, «шанувальник» забороненої в Україні партії Шарія. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
Контррозвідники встановили, що від початку широкомасштабного вторгнення РФ чоловік збирав і передавав російським спецслужбам координати розташування:
- блокпостів;
- підрозділів ЗСУ та силових структур;
- адміністративних будівель органів державної влади та судових установ.
З метою конспірації чоловік надсилав фото з точною геолокацією об’єктів через закриті канали зв’язку. У ході слідства встановлено, що він планував не тільки передавати інформацію агресору, а й запросив у свого куратора цілий арсенал зброї.
«СБУ спрацювала на випередження та затримала зрадника у червні цього року під час виконання ним чергового «замовлення» – зйомки одного з військових об’єктів регіону. На основі зібраної СБУ доказової бази Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.
Крім того, у Лисичанську 27-річна місцева мешканка після вторгнення РФ була завербована представником російських окупаційних військ.
Під час боїв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк зловмисниця передавала ворогу відомості про розташування та переміщення підрозділів Сил оборони України, у тому числі, кількість бойової техніки.
Жінка корегувала вогонь російської артилерії по Лисичанську, зокрема, по району в якому проживала. Вона надсилала куратору фотознімки пошкоджених будівель і фрагментів ворожих касетних боєприпасів з місць влучань. Крім того, детально описувала точність влучання та масштаби руйнувань. Також інформацію щодо результатів обстрілів Лисичанська вона розміщала у проросійській групі в Телеграм.
«У квітні контррозвідники СБУ знешкодили корегувальницю, а також встановили та затримали інших членів агентурної мережі.
За матеріалами СБУ Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області визнав її винною за ч. 2 ст. 28 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб)», – зазначають в СБУ.
Зловмисниця отримала покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Очікують рішення суду за звинуваченням СБУ й інші учасники агентурної мережі.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила російського агента, який намагався влаштуватись до полку «Азов».
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