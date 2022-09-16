Суд виніс вироки коригувальникам обстрілів Черкас і Лисичанська

Двох російських агентів засуджено до 10 та 12 років в'язниці

До реальних термінів ув’язнення засуджено двох російських агентів, які співпрацювали з агресором з ідейних міркувань. Зокрема, у Черкасах ворожим інформатором виявився колишній співробітник органів виконавчої влади, «шанувальник» забороненої в Україні партії Шарія. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Контррозвідники встановили, що від початку широкомасштабного вторгнення РФ чоловік збирав і передавав російським спецслужбам координати розташування:

блокпостів;

підрозділів ЗСУ та силових структур;

адміністративних будівель органів державної влади та судових установ.

З метою конспірації чоловік надсилав фото з точною геолокацією об’єктів через закриті канали зв’язку. У ході слідства встановлено, що він планував не тільки передавати інформацію агресору, а й запросив у свого куратора цілий арсенал зброї.

«СБУ спрацювала на випередження та затримала зрадника у червні цього року під час виконання ним чергового «замовлення» – зйомки одного з військових об’єктів регіону. На основі зібраної СБУ доказової бази Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Лисичанську 27-річна місцева мешканка після вторгнення РФ була завербована представником російських окупаційних військ.

Під час боїв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк зловмисниця передавала ворогу відомості про розташування та переміщення підрозділів Сил оборони України, у тому числі, кількість бойової техніки.

Жінка корегувала вогонь російської артилерії по Лисичанську, зокрема, по району в якому проживала. Вона надсилала куратору фотознімки пошкоджених будівель і фрагментів ворожих касетних боєприпасів з місць влучань. Крім того, детально описувала точність влучання та масштаби руйнувань. Також інформацію щодо результатів обстрілів Лисичанська вона розміщала у проросійській групі в Телеграм.

«У квітні контррозвідники СБУ знешкодили корегувальницю, а також встановили та затримали інших членів агентурної мережі.

За матеріалами СБУ Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області визнав її винною за ч. 2 ст. 28 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб)», – зазначають в СБУ.

Зловмисниця отримала покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Очікують рішення суду за звинуваченням СБУ й інші учасники агентурної мережі.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила російського агента, який намагався влаштуватись до полку «Азов».