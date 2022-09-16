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Суд виніс вироки коригувальникам обстрілів Черкас і Лисичанська

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд виніс вироки коригувальникам обстрілів Черкас і Лисичанська
У Черкасах ворожим інформатором виявився колишній співробітник органів виконавчої влади
фото ілюстративне

Двох російських агентів засуджено до 10 та 12 років в'язниці

До реальних термінів ув’язнення засуджено двох російських агентів, які співпрацювали з агресором з ідейних міркувань. Зокрема, у Черкасах ворожим інформатором виявився колишній співробітник органів виконавчої влади, «шанувальник» забороненої в Україні партії Шарія. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Контррозвідники встановили, що від початку широкомасштабного вторгнення РФ чоловік збирав і передавав російським спецслужбам координати розташування:

  • блокпостів;
  • підрозділів ЗСУ та силових структур;
  • адміністративних будівель органів державної влади та судових установ.

З метою конспірації чоловік надсилав фото з точною геолокацією об’єктів через закриті канали зв’язку. У ході слідства встановлено, що він планував не тільки передавати інформацію агресору, а й запросив у свого куратора цілий арсенал зброї.

«СБУ спрацювала на випередження та затримала зрадника у червні цього року під час виконання ним чергового «замовлення» – зйомки одного з військових об’єктів регіону. На основі зібраної СБУ доказової бази Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Лисичанську 27-річна місцева мешканка після вторгнення РФ була завербована представником російських окупаційних військ.
Під час боїв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк зловмисниця передавала ворогу відомості про розташування та переміщення підрозділів Сил оборони України, у тому числі, кількість бойової техніки.

Жінка корегувала вогонь російської артилерії по Лисичанську, зокрема, по району в якому проживала. Вона надсилала куратору фотознімки пошкоджених будівель і фрагментів ворожих касетних боєприпасів з місць влучань. Крім того, детально описувала точність влучання та масштаби руйнувань. Також інформацію щодо результатів обстрілів Лисичанська вона розміщала у проросійській групі в Телеграм.

«У квітні контррозвідники СБУ знешкодили корегувальницю, а також встановили та затримали інших членів агентурної мережі.
За матеріалами СБУ Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області визнав її винною за ч. 2 ст. 28 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб)», – зазначають в СБУ.

Зловмисниця отримала покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Очікують рішення суду за звинуваченням СБУ й інші учасники агентурної мережі.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила російського агента, який намагався влаштуватись до полку «Азов».

Теги: зрада СБУ війна суд

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