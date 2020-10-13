  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Частину України накриють дощі та грози: прогноз погоди на 13 жовтня

    • Розсилка
    Вранці в Україні місцями туман - Частину України накриють дощі та грози: прогноз погоди на 13 жовтня
    Вранці в Україні місцями туман

    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 20-22°

    В Україні у вівторок, 13 жовтня, переважатиме суха погода, проте дощі очікуються на заході та півдні. Температура повітря вдень становитиме 19-24° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «13 жовтня мінлива хмарність. Вдень в західних та південно-західних областях помірні, в Карпатському регіоні значні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-20 м/с; на решті території без опадів», – зазначається у повідомленні.

    Вранці в Україні місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; вдень 19-24°, у західних, Житомирській та Вінницькій областях 15-20°, в Карпатах 10-15°.

    ukr

    У Києві сьогодні без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 11-13°, вдень 20-22°.

    Дивіться також:
    прогноз погоди Укргідрометцентр вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies