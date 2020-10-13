Частину України накриють дощі та грози: прогноз погоди на 13 жовтня



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Вранці в Україні місцями туман

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 20-22°

В Україні у вівторок, 13 жовтня, переважатиме суха погода, проте дощі очікуються на заході та півдні. Температура повітря вдень становитиме 19-24° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«13 жовтня мінлива хмарність. Вдень в західних та південно-західних областях помірні, в Карпатському регіоні значні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-20 м/с; на решті території без опадів», – зазначається у повідомленні.

Вранці в Україні місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; вдень 19-24°, у західних, Житомирській та Вінницькій областях 15-20°, в Карпатах 10-15°.

У Києві сьогодні без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 11-13°, вдень 20-22°.