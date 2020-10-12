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    Еколог розповів, чому у столиці брудне повітря

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    Через сильні тумани у Києві утворюється смог - Еколог розповів, чому у столиці брудне повітря
    Через сильні тумани у Києві утворюється смог

    Експерт назвав умови, за яких у Києві стане легше дихати

    Київ вже кілька днів поспіль продовжує перебувати у числі міст із найбруднішим повітрям через збіг двох факторів: туман та наслідки людської діяльності. Таке пояснення для складної екологічної ситуації в українській столиці наводить у коментарі «Главкому» директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

    «У жовтні традиційно сильні тумани – такі, яких немає ані літом, ані зимою. Порівняти ці тумани можна із риболовною сіткою, у яку спіймалась риба – забруднюючі речовини. Їхня взаємодія створює смог», – пояснив він.

    За словами Борейка, коли температура повітря дещо знизиться, перестануть утворюватися тумани, а отже, зникне смог. Вітри, дощі також сприятимуть зникненню смогу.

    «Збільшення кількості зелених насаджень могло б покращити ситуацію, але несуттєво. Проблеми з екологією треба вирішувати комплексно, а доки влада не бажає цим займатися – матимемо смог», – резюмував еколог.

    Як повідомляв «Главком», станом на сьогоднішній ранок Київ знаходився на 6 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Ситуація в столиці України описується як «нездорова для чутливих груп». Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    екологія прогноз погоди Київ повітря
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