Штормове попередження: в Україну йдуть дощі з сильним вітром
У вівторок вдень у західних і південно-західних областях очікується сильний вітер до 15-20 метрів за секунду
В Україні у вівторок, 13 жовтня, очікується погіршення погоди. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зазначається, що синоптики прогнозують сильний вітер і дощі.
Так, у вівторок вдень у західних і південно-західних областях очікується сильний вітер, його швидкість сягатиме 15-20 м / с.
Крім того, в Карпатському регіоні прогнозуються значні дощі.
Як повідомлялося, вже 12 жовтня частину України накриють дощі.
Також нагадаємо, що в Україну йде потужне похолодання. Похолодає до початку останньої декади жовтня до +8+10 градусів і в інших регіонах.