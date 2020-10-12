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    Штормове попередження: в Україну йдуть дощі з сильним вітром

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    Температура повітря у Києві підніметься до 21 градуса тепла - Штормове попередження: в Україну йдуть дощі з сильним вітром
    Температура повітря у Києві підніметься до 21 градуса тепла

    У вівторок вдень у західних і південно-західних областях очікується сильний вітер до 15-20 метрів за секунду

    В Україні у вівторок, 13 жовтня, очікується погіршення погоди. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Зазначається, що синоптики прогнозують сильний вітер і дощі.

    Так, у вівторок вдень у західних і південно-західних областях очікується сильний вітер, його швидкість сягатиме 15-20 м / с.

    Крім того, в Карпатському регіоні прогнозуються значні дощі.

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    Як повідомлялося, вже 12 жовтня частину України накриють дощі.

    Також нагадаємо, що в Україну йде потужне похолодання. Похолодає до початку останньої декади жовтня до +8+10 градусів і в інших регіонах.

    прогноз погоди ДСНС вітер дощ
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