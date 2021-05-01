Частину України накриють дощі та грози: прогноз погоди на перший день травня

У Києві 1 травня мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, вдень без опадів

У Києві 1 травня мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, вдень без опадів

В Україні сьогодні, 1 травня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями короткочасні дощі й грози, вдень повітря прогріється до 17-22°, у південній частині до – 25° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Вночі у північних, центральних, подекуди в південних, Харківській та Закарпатській областях, вдень на заході, сході та південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°, у південній частині до 25°; на високогір'ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°», – зазначається у повідомленні.

У Києві 1 травня мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі близько 10°, вдень 18-20°.

Нагадаємо, на Великдень синоптики прогнозують тепло.