Заморозки та дощі відступлять, на Великдень синоптики прогнозують тепло

2 травня в Україні очікується до 18-23°

В Україні у найближчі дні утримається холодна погода, очікуються сильні заморозки, місцями йтиме невеликий дощ. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У середу синоптики прогнозують вночі сильні заморозки у повітрі 0-5°, у південно-східній частині температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла, на півдні країни та Закарпатті до 17°. На високогір'ї Карпат вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.

Без опадів, лише у південно-східній частині країни вночі невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західних областях південно-східний, 7-12 м/с.

У столиці також утримається холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0-2°, температура вдень 11-13° тепла. На Київщині вночі сильні заморозки у повітрі 0-5°, температура вдень 9-14° тепла. Опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Згідно з прогнозом, 29 квітня у південній частині країни, вдень і в західних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки у повітрі 0-3°, у південній частині та на Закарпатті температура 4-9° тепла; вдень 12-17°, на заході країни до 19°.

30 квітня в західних, вдень і в північних та Вінницькій областях короткочасні дощі (в Карпатах і на Закарпатті місцями значні дощі), грози, на решті території без опадів. Температура вночі 4-9°, в Карпатському регіоні до 11°, вдень 15-20°, на Прикарпатті та Вінниччині до 22°.

На високогір'ї Карпат температура вночі 29 квітня від 4° тепла до 1° морозу, 30 квітня 2-7° тепла, вдень 9-14°.

Вітер південно-східний, південний (вдень 30 квітня в західних областях - західний), 7-12 м/с.

У столичному регіоні 29 квітня без опадів, лише вдень 30 квітня короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с. Температура 29 квітня вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 12-17° тепла; 30 квітня вночі 4-9°, вдень 15-20°.

В Україні 1 травня синоптики опадів не прогнозують, лише вночі місцями в центральних областях, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та південному сході країни невеликий короткочасний дощ.

2 травня в західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Температура вночі 5-11° тепла, у південній частині до 13°; вдень 1 травня 14-20°, на півдні, 2 травня в Україні, крім заходу, 18-24°.

На Київщині 1 травня без опадів; 2 травня короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 1 травня 14-19°, 2 травня 18-23°.

Тим часом, у Києві відклали відкриття виставки тюльпанів через несприятливі погодні умови.