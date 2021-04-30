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    На Київ насувається гроза. Оголошено перший рівень небезпеки

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    Гроза очікується до кінця доби 30 квітня і вночі - На Київ насувається гроза. Оголошено перший рівень небезпеки
    Гроза очікується до кінця доби 30 квітня і вночі
    Фото: Главком

    У столиці подекуди випаде град

    У Києві до кінця доби 30 квітня та вночі 1 травня очікується гроза, подекуди град (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

    На природі слід:

    • спуститися в низину,
    • відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
    • відійти подалі від водойм,
    • зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
    • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
    • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

    Під час грози не можна:

    • ховатися під дуже високими деревами,
    • сидіти на галявинах,
    • ховатися під скелями,
    • купатися,
    • йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

    Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Нагадаємо, синоптики прогнозують, що у Києві на Великдень буде дощ, гроза і +18 градусів.

    У травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр дощ
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