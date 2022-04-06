Естонія передала Україні партію летальної зброї (фото)

Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу

Уряд Естонії передав партію летальної зброї, в тому числі гаубиці, для захисту України від російського вторгнення. Про це йдеться у заяві посольства Естонії в Україні.

Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.

Окрім цього, естонські підприємці у співпраці з державними установами та Збройними силами Естонії передали українським військовим шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту.

«Щоб Україна залишалася вільною, потрібно ще більше. Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу, політичну підтримку, а також посилити санкції проти Росії та припинити прямо чи опосередковано підтримувати економіку РФ», – заявили в посольстві.

Також НАТО надасть Україні захист від хімічних, біологічних та ядерних загроз.

Нагадаємо, ризик хімічної атаки Росії в Україні зростає: РНБО озвучила нові деталі.

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