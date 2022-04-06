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    Події в Україні

    Естонія передала Україні партію летальної зброї (фото)

    Естонія передала Україні гаубиці, протитанкові міни та гранатомети - Естонія передала Україні партію летальної зброї (фото)
    Естонія передала Україні гаубиці, протитанкові міни та гранатомети
    фото: facebook.com/estemb.kyiv

    Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу

    Уряд Естонії передав партію летальної зброї, в тому числі гаубиці, для захисту України від російського вторгнення. Про це йдеться у заяві посольства Естонії в Україні.

    Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.

    Окрім цього, естонські підприємці у співпраці з державними установами та Збройними силами Естонії передали українським військовим шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту.

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    Естонія передала Україні партію летальної зброї (фото)
    Естонія передала Україні партію летальної зброї (фото)
    Естонія передала Україні партію летальної зброї (фото)
    фото: facebook.com/estemb.kyiv

    «Щоб Україна залишалася вільною, потрібно ще більше. Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу, політичну підтримку, а також посилити санкції проти Росії та припинити прямо чи опосередковано підтримувати економіку РФ», – заявили в посольстві.

    Також НАТО надасть Україні захист від хімічних, біологічних та ядерних загроз.

    Нагадаємо, ризик хімічної атаки Росії в Україні зростає: РНБО озвучила нові деталі.

    Спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину – бойової отруйної речовини нервово-паралітичної дії.

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    Теги: росія окупанти санкції війна Естонія Україна боєприпаси озброєння окупація #stoprussia
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    Естонія передала Україні партію летальної зброї (фото)