В Україну прибули засоби захисту від хімічної зброї

Білий дім раніше обіцяв передати захисне спорядження та припаси разом із іншими матеріалами та технікою

Сполучені Штати надають Україні засоби захисту, які можуть бути розгорнуті, якщо Росія застосує хімічну і біологічну зброю. Частина вже прибула в Україну. Про це повідомляє Reuters.

Як заявив представник адміністрації Байдена, обладнання та матеріали на запит Києва прибувають на постійній основі, а частина вже доставлена.

Нагадаємо, США передають Збройним силам України спорядження. У тому числі комплекти хімічного захисту. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

За совами Псакі, Вашингтон здійснює згадані постачання з урахуванням наявних загроз із боку Росії.

«Намагаючись допомогти нашим українським партнерам, уряд США передає уряду України захисне спорядження та припаси, які можуть бути розгорнуті у разі застосування Росією хімічної та бактеріологічної зброї проти України. Ми це передаємо поряд з низкою інших матеріалів і техніки», – сказала прессекретарка.

Як повідомлялося, Міністерство оборони США надасть пакет безпекової допомоги Україні на суму до $300 млн – йдеться, зокрема, про кулемети та безпілотники.

Також ЗМІ дізналися, яке озброєння отримає Україна від країн Балтії та США.

А ще Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО.

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