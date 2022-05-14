Чекає особливого моменту: посол України у Ватикані пояснив, чому Папа не їде у Київ

Папу Франциска постійно запрошують до України, але він чекає на момент, коли зможе принести найбільший ефект і результат

Запрошення приїхати в Україну у Папи Римського на столі, і він його дуже активно розглядає. Проте понтифік хоче реалізувати свій візит у той момент, коли він зможе принести найбільший ефект і результат. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів Посол України у Ватикані Андрій Юраш.

«Папу спонукають і мотивують приїхати до України дуже багато діячів у апостольській столиці, які розуміють, наскільки це був би зараз сильний жест не лише для України, а й для світу. І дуже хочеться сподіватися, що Папа, який є дійсно харизматом, рано чи пізно, умовно кажучи, прокинеться і прийме єдине правильне рішення – приїхати до України і у такий спосіб зробити той вклад у зупинення війни, про який він сам мріє. Можливо, він стане вирішальним», – сказав Юраш.

Нагадаємо, раніше папа Римський Франциск в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera натякнув, що країнам Заходу не варто постачати зброю Україні й дорікнув тим, що на нашій землі її випробовують. Також Папа Римський шокував новою заявою про причину війни в Україні.

Крім того, через протести українців проти організованої напередодні Великодня хресної ходи в Римі за участі українки та росіянки Ватикан повністю змінив формат цього заходу.

Як відомо, Папа Франциск намагається умиротворити Україну та Росію, не роблячи між ними особливої різниці. Це викликає багато питань. Одна з таких спроб імітувати примирення – спільна хода росіянки та українки. В українців цей захід викликав дуже негативну реакцію, але у Ватикані його все одно провели.