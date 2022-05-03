Постачати зброю не треба? Папа Римський дорікнув світу за допомогу Україні

Франциск не планує візит до Києва, але хоче зустрітися з Путіни у Москві

Понтифік заявив, що країни Заходу випробовують зброю в Україні

Папа Римський Франциск в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera натякнув, що країнам Заходу не варто постачати зброю Україні й дорікнув тим, що на нашій землі її випробовують.

«Я не можу відповісти, я дуже далекий, на питання, чи правильно постачати (зброю, – ред.) українцям. Зрозуміло, що на цій землі випробовують зброю. Тепер росіяни знають, що від танків мало користі, і думають про інше», – сказав він.

Понтифік також висловив думку, що війни для того і ведуться, аби випробувати зброю. Він пригадав, що так було під час громадянської війни в Іспанії перед Другою світовою війною.

Водночас Франциск заявив, що не планує візит до Києва, а хоче поїхати до Москви, щоб зустрітися з диктатором Володимиром Путіним.

«Я поки що не їду до Києва. Я послав кардинала Міхаеля Черні (префекта дикастерії сприяння цілісному людському розвитку) та кардинала Конрада Краєвського, які поїхали туди вчетверте. Але я відчуваю, що мені не потрібно їхати. Спочатку я маю поїхати в Москву, спочатку я маю зустрітися з Путіним. Але я теж священник, що я можу зробити? Я роблю те, що можу. Якби Путін відкрив двері...» – сказав Понтифік.

Нагадаємо, раніше Франциск заявив про стурбованість тим, що Путін не збирається зупинятись. За його словами, він намагається зрозуміти джерела поведінки Путіна та мотиви, що штовхають його на таку жорстоку війну. За словами Папи, «можливо, гавкіт НАТО у двері Росії» спонукав Путіна погано відреагувати та розв'язати війну.