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    Посол України у Ватикані розповів, на що Папа пішов заради українців

    Папа Франциск та посол України у Ватикані Андрій Юраш&nbsp; - Посол України у Ватикані розповів, на що Папа пішов заради українців

    Папа Франциск та посол України у Ватикані Андрій Юраш 

    Фото: twitter Андрія Юраша

    Українка та росіянка, які несли хрест, мовчали, хоча планувалося, що вони читатимуть молитви

    Через протести українців проти організованої напередодні Великодня хресної ходи в Римі за участі українки та росіянки Ватикан повністю змінив формат цього заходу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Посол України у Ватикані Андрій Юраш.

    «Це, до речі, була не хресна хода, а традиційна хресна дорога напередодні Великодню. Папа дослівно сказав у своєму нещодавньому інтерв’ю, що українці здійняли скандал», – сказав посол.

    Він зазначив, що ніхто не поцікавився, якою ж була відповідь Ватикану на протести українців.

    Юраш розповів, що на дипломатичному рівні було прохання змінити формат цього дійства. «Потім вже, після висловлювань нашого дипломатичного представництва, нас підтримали і голова УГКЦ Святослав, і київський римо-католицький єпископ Віталій Кривицький, і навіть нунцій (найвищий дипломатичний представник Святого престолу у державах, з якими Ватикан підтримує офіційні дипломатичні відносини. – Ред.)», – сказав посол.

    За його словами, Папа був здивований реакцією гордих українців і подзвонив до кардинала Краєвського (Конрад Краєвський, папський елемозінарій, очільник Служби Папських милостей. – Ред.), який у той час був у Києві.

    «У підсумку, замість читання молитов вони (українка та росіянка. – Ред.) просто мовчали, був повністю змінений формат цього заходу. Я спілкувався з багатьма експертами, які мені казали, що за їхньої пам’яті жодного разу Ватикан не був готовий до зміни вже оприлюдненого формату», – зазначив Юраш.

    Як відомо, Папа Франциск намагається умиротворити Україну та Росію, не роблячи між ними особливої різниці. Це викликає багато питань. Одна з таких спроб імітувати примирення – спільна хода росіянки та українки. В українців цей захід викликав дуже негативну реакцію, але у Ватикані його все одно провели.

    Теги: росія окупанти Папа Римський війна Ватикан Україна окупація #stoprussia
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    Посол України у Ватикані розповів, на що Папа пішов заради українців