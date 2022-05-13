Посол України у Ватикані розповів, на що Папа пішов заради українців

Українка та росіянка, які несли хрест, мовчали, хоча планувалося, що вони читатимуть молитви

Через протести українців проти організованої напередодні Великодня хресної ходи в Римі за участі українки та росіянки Ватикан повністю змінив формат цього заходу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Посол України у Ватикані Андрій Юраш.

«Це, до речі, була не хресна хода, а традиційна хресна дорога напередодні Великодню. Папа дослівно сказав у своєму нещодавньому інтерв’ю, що українці здійняли скандал», – сказав посол.

Він зазначив, що ніхто не поцікавився, якою ж була відповідь Ватикану на протести українців.

Юраш розповів, що на дипломатичному рівні було прохання змінити формат цього дійства. «Потім вже, після висловлювань нашого дипломатичного представництва, нас підтримали і голова УГКЦ Святослав, і київський римо-католицький єпископ Віталій Кривицький, і навіть нунцій (найвищий дипломатичний представник Святого престолу у державах, з якими Ватикан підтримує офіційні дипломатичні відносини. – Ред.)», – сказав посол.

За його словами, Папа був здивований реакцією гордих українців і подзвонив до кардинала Краєвського (Конрад Краєвський, папський елемозінарій, очільник Служби Папських милостей. – Ред.), який у той час був у Києві.

«У підсумку, замість читання молитов вони (українка та росіянка. – Ред.) просто мовчали, був повністю змінений формат цього заходу. Я спілкувався з багатьма експертами, які мені казали, що за їхньої пам’яті жодного разу Ватикан не був готовий до зміни вже оприлюдненого формату», – зазначив Юраш.

Як відомо, Папа Франциск намагається умиротворити Україну та Росію, не роблячи між ними особливої різниці. Це викликає багато питань. Одна з таких спроб імітувати примирення – спільна хода росіянки та українки. В українців цей захід викликав дуже негативну реакцію, але у Ватикані його все одно провели.