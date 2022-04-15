Громадяни звернулись до українки, яку залучили до пропагандистської ходи у Ватикані

Українці запросили співвітчизницю Ірину Малин (на фото), яка братиме участь у пропагандистській Хресній ході Ватикану, приїхати із російською колегою до Бучі та подивитися на звірства рашистів

Українці знайшли соцмережеву сторінку медсестри Ірини з римського хоспісу і висловили їй своє негативне ставлення до «примирення» із російською колегою

Громадяни України нагадали своїй співвітчизниці, яка живе і працює в Італії, що вони з росіянами – не один народ. Про це українці написали на сторінці Ірини Малин, яка братиме участь у Хресній ході в Римі, де нестиме хрест разом із громадянкою країни-агресора.

Коментарі на сторінці Ірини, які з’явилися сьогодні, 15 квітня, були в основному різко негативними. Чи не найм’якшою виявилася реакція користувача Тараса Пушкаря: «Скажіть, чи Ви дійсно вважаєте добрим вчинком брати участь у Хресній дорозі від народу, біль і страждання якого Ви не розумієте?»

Ірину закликали не брати участь у пропагандистському заході, організованому Ватиканом, не легітимізувати таким чином російський фашизм і не ганьбити Україну:

«Ще не пізно відмовитися! Дайте стражденним українцям, яких ґвалтують, обкрадають та вбивають, хоча б відчути радість Пасхи! Не розпинайте Україну!»;

«Одуматися ще не пізно! Не ганьби Україну!»;

«Відмовтесь, поки не пізно! Українці ніколи не зрозуміють вас, ваше ім'я увійде в нашу історію, як приклад манкурта. Ваші діти будуть в майбутньому відчувати сором від вашого вчинку!»;

«Ірино, ви легітимізуєте російський фашизм. Не робіть цього. Увійдете в історію, ніхто й руки не подасть».

Дехто саркастично запросив Ірину та її російську колегу Альбіну до сплюндрованих рашистськими військовими передмість Києва:

«Приїдь в Бучу, Ірпінь і Гостомель подивись, що наробила Росія!!! Згорілі діти живцем і вбиті жінки з чоловіками - це рашитська культура!!! А краще поїдь в Маріуполь ,щоб рашитські солдати тебе зґвалтували всі разом, як наших дітей, яким було по два рочки!!»;

«Не хочете з вашою російською подругою відвідати Бучу, Бородянку, Чернігів, подивитись на людські могильники, які її співвітчизники влаштували по вcій нашій країні? Та й священникам, які влаштовують цей фальшивий перформанс за вашої участі, теж на завадило б подивитись на замордованих росіянами українців».

Ірині нагадали, що українці і росіяни – це різні, зовсім не братні народи: «Ми не «один народ» і не брати з росіянами! Ми не несемо один хрест! Не ганьбіть Україну і пам'ять невинно закатованих українців, гідність зґвалтованих дівчат!»

Найгарячіші коментарі стосувалися самої Ірини. Українці заявили їй – «Нащадки тебе проклянуть».

Нагадаємо, що у Римі під час традиційної Хресної дороги (для католицької спільноти вона припадає цьогоріч на 15 квітня) планується участь в несенні хреста братимуть українка і росіянка. Цими учасницями Хресної дороги є саме Альбіна та Ірина. Ідея із символічним примиренням двох народів народилася у Ватикані, який є резиденцією Папи Римського Франциска.

На ситуацію відреагував посол України у Ватикані Андрій Юраш. «Посольство розуміє та поділяє загальну стурбованість української та багатьох інших спільнот щодо ідеї зібрати разом українську і російську жінок, щоб нести Хрест під час П'ятничної хресної дороги у Колізеї. Зараз ми працюємо над цим, намагаючись пояснити неможливість його реалізації та очікувані наслідки», – написав він у соцмережах.

Ідея також збурила пересічних українців. Вона цілком відповідає новій стратегії Кремля, спрямованій на олюднення образу росіян. Після початку масових убивств в Україні, ставлення до представників Росії у всьому світі різко погіршилось. У зв'язку з цим Москва намагається показати, що не всі росіяни підтримують війну і не всі вони відповідають за воєнні злочини в Україні. Першою ластівкою в цій кампанії стала історія з редакторкою Мариною Овсянніковою, яка увірвалась з антивоєнним плакатом в прямий ефір програми «Время». Вона багато років працювала на Першому каналі і поширювала брехню про українців і Україну, а тепер постала поборницею миру. У результаті тепер Овсяннікова працевлаштувалась у німецькому ЗМІ, де буде знову висвітлювати тему України.

Організатори ж продовжили провокувати українців, виклавши у мережу відео, де українка обнімається із російською колегою, де вони говорять про мир і «любов між двома народами».