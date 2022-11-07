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Через Маріуполь ідуть колони техніки окупантів у бік Донецька (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Через Маріуполь ідуть колони техніки окупантів у бік Донецька (відео)
Російські КамАЗи марковані символом V
фото: скріншот із відео

Окупанти перекидають підкріплення на Донецький напрямок

Російські окупанти перекидають підкріплення на Донецький напрямок, де наразі йдуть запеклі бої. Через Маріуполь декілька днів йдуть колони російської техніки з окупантами. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Поки окупанти повідомляють про великі проблеми та втрати в районі Вугледару, по Маріуполю перекидають підкріплення в цей напрям. Сьогодні (6 листопада – ред.) другий день величезних колон з БК та живою силою в бік Донецька», – написав він у Telegram.

На оприлюдненому Андрющенком відео видно більше десяти російських військових тентованих КамАЗів, деякі з них марковані символом V. Також у колоні був «Урал» з артилерійським озброєнням.

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада в тимчасово окупованому Донецьку було чути вибухи. Місцеві Телеграм-канали повідомляють, що декілька снарядів «лягли» в районі адміністрації у Ворошилівському районі. Повідомляють про влучення по будівлі залізничної адміністрації.

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Теги: війна окупанти росія Маріуполь Донеччина

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