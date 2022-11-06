ЗСУ показали, який вигляд має знищений рашистами Бахмут (відео)

Окупанти вже п’ять місяців не можуть захопити Бахмут, який вже майже повністю зруйнували

Українські захисники показали, який вигляд має Бахмут на Донеччині, який вже п'ять місяців намагаються захопити російські загарбники. Відповідне відео вже з’явилося в мережі.

Ще з червня рашисти не можуть захопити місто, яке вже майже повністю зруйнували.

Раніше Збройні сили України назвали найскладнішу ділянку фронту на Бахмутському напрямку.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий роз’яснив, чому Росія прагне захопити Бахмут та Соледар.

Нагадаємо, триває 256-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.