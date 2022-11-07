Центр окупованого Донецька опинився під потужними обстрілами (відео)

В центр міста прилетіло мінімум шість артилерійських снарядів

Цієї ночі в тимчасово окупованому Донецьку було чути вибухи. Місцеві Телеграм-канали повідомляють, що декілька снарядів «лягли» в районі адміністрації у Ворошилівському районі.

Повідомляють про влучення по будівлі залізничної адміністрації. Співробітники так званого МНС не можуть впоратися з полум'ям – у гідрантах немає води. Рятувальники намагаються не допустити поширення вогню на сусідні будівлі.

Відзначається, що окупанти залучили 18 одиниць техніки та 60 осіб особового складу.

Додамо, триває 256-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.