ЗСУ показали, як нищать ворога у Бахмуті: фоторепортаж з найгарячішого напрямку

Бахмутський напрямок – один із найгарячіших на східному фронті

Бійці 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького надійно тримають оборону

Збройні сили України майстерно продовжують відбивати атаки російських загарбників на Донецькому напрямку у районі Бахмута. Генштаб опублікував фоторепортаж про бойові будні наших бійців.

«Бахмутський напрямок – один із найгарячіших на східному фронті. Нахабні росіяни вдень і вночі, за будь-якої погоди, атакують українські позиції», – йдеться у повідомленні.

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При цьому, як зазначають у Генштабі, бійці 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького надійно тримають оборону та завдають росіянам шалених втрат.

Нагадаємо, російська окупаційна армія веде наступ на трьох напрямках. Збройні сили України, у свою чергу, відбивають атаки противника в чотирьох областях.

Лише минулої доби 5 листопада захисники країни зупинили ворога в районах населених пунктів Зибине Харківської області, Білогорівка на Луганщині, Андріївка, Бахмутське, Берестове, Майорськ, Макіївка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне, Павлівка, Яковлівка і Ямполівка на Донеччині та Щербаки Запорізької області.