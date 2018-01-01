Через негоду без світла ще сидять 226 населених пунктів

Найбільше населених пунктів без електрики – на Одещині

Через негоду станом на 16 годину неділі залишаються знеструмленими 226 населених пунктів у трьох областях. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. За її даними, в Одеській області таких населених пунктів - 176, Черкаській - 48, Чернігівській - 2. Крім того, в Одеській області продовжуються відновлювальні роботи у м. Вилково, для



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Найбільше населених пунктів без електрики – на Одещині

Через негоду станом на 16 годину неділі залишаються знеструмленими 226 населених пунктів у трьох областях. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За її даними, в Одеській області таких населених пунктів - 176, Черкаській - 48, Чернігівській - 2.

Крім того, в Одеській області продовжуються відновлювальні роботи у м. Вилково, для енергозабезпечення насосної станції та лікарні міста залучено 2 пересувні електростанції ДСНС. У Вилківській міській лікарні облаштовано пункт обігріву для населення міста.

Нагадаємо, в Україні через удар негоди станом на 7 годину неділі залишались знеструмленими 294 населені пункти у п’яти областях.

Нагадаємо, синоптики прогнозують сильні опади на півдні і сході України.

У найближчі три доби складна погода і далі буде «володарювати» в Україні. Погода 21 – 23 січня буде викликана черговим циклоном.

Мер Ізмаїла (Одеська область) Андрій Абрамченко оприлюднив фото повалених негодою бетонних електричних опор, якими подавалося електроживлення споживачам міста.