  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    Негода в Україні: без світла залишаються 294 населені пункти

    Найбільше знеструмлених населених пунктів – в Одеській області
    В Україні через удар негоди досі залишаються знеструмленими 294 населені пункти у п’яти областях. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. За її даними, в Одеській області без світла – 197 населених пунктів, Чернігівській - 65, Дніпропетровській - 21, Кіровоградській - 9, Черкаській - 2, які було знеструмлені 18 січня
    • Сьогодні, 08:57
    • Розсилка

    Найбільше знеструмлених населених пунктів – в Одеській області

    В Україні через удар негоди досі залишаються знеструмленими 294 населені пункти у п’яти областях. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    За її даними, в Одеській області без світла – 197 населених пунктів, Чернігівській - 65, Дніпропетровській - 21, Кіровоградській - 9, Черкаській - 2, які було знеструмлені 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру).

    До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

    Крім того, продовжуються роботи з відновлення електропостачання м. Вилкове (залучено 2 електростанції ДСНС для забезпечення електропостачання лікарні та насосної станції).

    Нагадаємо, синоптики прогнозують сильні опади на півдні і сході України.

    У найближчі три доби складна погода і далі буде «володарювати» в Україні. Погода 21 – 23 січня буде викликана черговим циклоном.

    Читайте також
    стихійні лиха ДСНС електроенергія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ