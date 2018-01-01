Негода в Україні: без світла залишаються 294 населені пункти

Найбільше знеструмлених населених пунктів – в Одеській області

В Україні через удар негоди досі залишаються знеструмленими 294 населені пункти у п’яти областях. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. За її даними, в Одеській області без світла – 197 населених пунктів, Чернігівській - 65, Дніпропетровській - 21, Кіровоградській - 9, Черкаській - 2, які було знеструмлені 18 січня



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Найбільше знеструмлених населених пунктів – в Одеській області

В Україні через удар негоди досі залишаються знеструмленими 294 населені пункти у п’яти областях. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За її даними, в Одеській області без світла – 197 населених пунктів, Чернігівській - 65, Дніпропетровській - 21, Кіровоградській - 9, Черкаській - 2, які було знеструмлені 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру).

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Крім того, продовжуються роботи з відновлення електропостачання м. Вилкове (залучено 2 електростанції ДСНС для забезпечення електропостачання лікарні та насосної станції).

Нагадаємо, синоптики прогнозують сильні опади на півдні і сході України.

У найближчі три доби складна погода і далі буде «володарювати» в Україні. Погода 21 – 23 січня буде викликана черговим циклоном.