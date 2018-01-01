Синоптики прогнозують сильні опади на півдні і сході України
- Сьогодні, 06:45
-
Розсилка
Температура протягом доби коливатиметься від -3 морозу до +2 тепла21 січня по всій Україні буде хмарна погода з проясненнями. При цьому у південних та східних, областях будуть складні погодні умови.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Зокрема на півдні та сході, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях 21 січня прогнозують мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу.
У Харківській та Дніпропетровській областях вночі місцями пройде сильний мокрий сніг.
Температура протягом доби коливатиметься від -3 морозу до +2 тепла, у Кіровоградській та Полтавській областях -1…-6 морозу.
На решті території України без істотних опадів, лише в Карпатському регіоні невеликий сніг. Тут температура вночі -4…-9 морозу, вдень -5…0 морозу, на Закарпатті вночі і вдень близько нуля.
Вітер в Україні переважно північно-східний, 7-12 м/с.
На дорогах України, крім півдня, ожеледиця.