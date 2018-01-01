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    Синоптики прогнозують сильні опади на півдні і сході України

    Температура протягом доби коливатиметься від -3 морозу до +2 тепла
    21 січня по всій Україні буде хмарна погода з проясненнями. При цьому у південних та східних, областях будуть складні погодні умови. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі. Зокрема на півдні та сході, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях 21 січня прогнозують мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь та
    • Сьогодні, 06:45
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    Температура протягом доби коливатиметься від -3 морозу до +2 тепла

    21 січня по всій Україні буде хмарна погода з проясненнями. При цьому у південних та східних, областях будуть складні погодні умови.

    Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    Зокрема на півдні та сході, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях 21 січня прогнозують мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу.

    У Харківській та Дніпропетровській областях вночі місцями пройде сильний мокрий сніг.

    Температура протягом доби коливатиметься від -3 морозу до +2 тепла, у Кіровоградській та Полтавській областях -1…-6 морозу.

    На решті території України без істотних опадів, лише в Карпатському регіоні невеликий сніг. Тут температура вночі -4…-9 морозу, вдень -5…0 морозу, на Закарпатті вночі і вдень близько нуля.

    Вітер в Україні переважно північно-східний, 7-12 м/с.

    На дорогах України, крім півдня, ожеледиця.

    прогноз погоди Укргідрометцентр Україна
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