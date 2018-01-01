Синоптик спрогнозувала новий удар стихії по Україні
- Сьогодні, 15:37
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На південь країни після деякого затишшя знову прийдуть опади та штормовий вітер
У найближчі три доби складна погода і далі буде «володарювати» в Україні. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, складна погода 21 – 23 січня буде викликана черговим циклоном.
«Цього разу, 21 січня, сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу, плюс ожеледь, налипання мокрого снігу, сильний вітер та важкі умови для руху автотранспорту найбільш ймовірні на півдні, сході України, приєднається Дніпро, Кропивницький, Полтава з навколишніми своїми районами», - написала вона.
«Завтра вдень (21 січня – ред.) Одещину, Миколаївщину попустить. Але … На півдні та сході - не розслабляємося. Там 22-23 січня знову несприятлива погода з опадами та штормовим вітром», - акцентувала метеоролог.
Діденко уточнила, що на Півночі, у Черкасах, на Вінниччині – 21 січня буде без опадів, а от на заході - невеликий сніг. Температура вночі -3-9 градусів, у неділю вдень 0-3 морозу.
На Півдні та Сході вночі невеликий мороз, вдень незначні «плюси».
У Києві 21 січня без опадів, найближчої ночі -4-6, завтра вдень 0-2 морозу.
Синоптик також нагадала, що з неділі-понеділка в Україну заходять морози.
Нагадаємо, через негоду знеструмленими станом на ранок 20 січня залишаються 390 населених пунктів у трьох областях.