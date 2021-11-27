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    Через негоду без світла залишилися понад 100 населених пунктів

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    Через складні погодні умови в Україні без електропостачання залишилося 126 населених пунктів - Через негоду без світла залишилися понад 100 населених пунктів
    Через складні погодні умови в Україні без електропостачання залишилося 126 населених пунктів
    Фото з відкритих джерел

    Без світла залишилися мешканці населених пунктів у трьох областях

    Через складні погодні умови в Україні без електропостачання залишилося 126 населених пунктів у трьох областях. Про це повідомляє пресслужба Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    «Станом на ранок 27 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропостачання знеструмлено 126 населених пунктів у трьох областях (Київська – 93, Чернігівська – 31 та Кіровоградська – 2)», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Нагадаємо, під час гострого дефіциту газу та вугілля найбільше навантаження ляже на атомну енергетику. Такий розрахунок уряду в інтерв’ю «Главкому» озвучив радник прем'єр-міністра, колишній заступник міністра енергетики Юрій Бойко.

    Зазначимо, Україна і CША підписали угоду про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Після пілотного проєкту можливе будівництво ще чотирьох енергоблоків.

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    Теги: державна служба вугілля будівництво АЕС Україна дощ
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    Через негоду без світла залишилися понад 100 населених пунктів