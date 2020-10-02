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    Економіка та фінанси

    Жорстка позиція АМКУ щодо шахтоуправління «Покровське» виправдана, — експерт

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    Жорстка позиція АМКУ щодо шахтоуправління «Покровське» виправдана, — експерт

    «Метінвест» готовий інвестувати 4 млрд грн у розвиток ШУ «Покровське» після придбання контрольного пакету акцій компанії

    Рішення Антимонопольного комітету дати дозвіл на концентрацію Шахтоуправління «Покровське» лише за умови виконання низки суттєвих обтяжень є виправданим. Про це написав політтехнолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці в Facebook.

    «У випадку з ШУПом жорстку позицію АМКУ вважаю цілком виправданою – ринок коксівного вугілля в Україні дефіцитний, тож зобов’язання продавати частину продукції іншим учасникам ринку вважаю цілком раціональним запобіжником монопольних зловживань», - написав Голобуцький.

    На думку експерта, саме таких – чітких та зрозумілих дій завжди не вистачало українській владі. І він сподівається, що Антимонопольний комітет займе не менш жорстку позицію стосовно інших ринків.

    «Маю надію, що таке рішення АМКУ не останнє, а Піщанська не обмежиться одним лише Метінвестом. В Україні багато ще ринків, які заслуговують на увагу Антимонопольного комітету», - написав Голобуцький.

    Нагадаємо, Антимонопольний комітет України погодив купівлю компанією «Метінвест» ШУ «Покровське». При цьому в компанії заявили, що АМКУ встановив безпрецедентно жорсткі умови, дотримуючись яких шахтоуправління «Покровське» у складі групи «Метінвест» буде змушене продавати вугілля третім особам собі у збиток. Та зазначили, що «Метінвест» вимушено погодився на умови АМКУ.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що «Метінвест» готовий інвестувати 4 млрд грн у розвиток ШУ «Покровське» після придбання контрольного пакету акцій компанії. Та зазначали, що, після того як «Метінвест» 2018 року увійшов до складу акціонерів ШУ «Покровське» викупивши 24,9% його акцій, підприємство зі збиткового стало прибутковим - 2019 рік воно закінчило з чистим прибутком в 925 млн грн, тоді як 2018 року був чистий збиток 988 млн грн.

    вугілля
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