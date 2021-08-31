Україна і CША підписали угоду про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС
Загальна вартість проєкту – до $30 млрд
Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США сторони підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Після пілотного проекту можливе будівництво ще чотирьох енергоблоків. Про це повідомляється у твіттері президента.
«Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК «Енергоатом» та Westinghouse Electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проекту, а надалі – ще 4 блоків за їх технологією. Загальна вартість проєкту – до 30 млрд доларів», – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, на сьогодні запланована також зустріч Зеленського з міністром оборони США Ллойдом Остіном, переговори почнуться о 21:00 за київським часом.
До слова, журналісти піймали Зеленського у футболці поруч з Білим домом. Зазначимо, на сьогодні у президента Володимира Зеленського заплановано вісім зустрічей у Вашингтоні.
Цієї ночі Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули до США.
Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.
Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.
Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.
Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.
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