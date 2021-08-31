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    Україна і CША підписали угоду про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС

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    Енергетичну угоду підписано під час візиту Володимира Зеленського до США&nbsp; - Україна і CША підписали угоду про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС
    Енергетичну угоду підписано під час візиту Володимира Зеленського до США 
    Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

    Загальна вартість проєкту – до $30 млрд

    Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США сторони підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Після пілотного проекту можливе будівництво ще чотирьох енергоблоків. Про це повідомляється у твіттері президента.

    «Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК «Енергоатом» та Westinghouse Electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проекту, а надалі – ще 4 блоків за їх технологією. Загальна вартість проєкту – до 30 млрд доларів», – зазначив Зеленський.

    Нагадаємо, на сьогодні запланована також зустріч Зеленського з міністром оборони США Ллойдом Остіном, переговори почнуться о 21:00 за київським часом.

    До слова, журналісти піймали Зеленського у футболці поруч з Білим домом. Зазначимо, на сьогодні у президента Володимира Зеленського заплановано вісім зустрічей у Вашингтоні.

    Цієї ночі Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули до США.

    Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

    Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

    Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.

    Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.

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    Теги: енергетика США будівництво Меморандум АЕС Енергоатом Володимир Зеленський Україна
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    Україна і CША підписали угоду про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС