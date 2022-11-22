Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Миколаївщина: Кім повідомив, скільки населених пунктів під контролем окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Миколаївщина: Кім повідомив, скільки населених пунктів під контролем окупантів
ЗСУ залишилося звільнити три населені пункти на Кінбурнській косі
фото ілюстративне

Миколаївська область забезпечена електроенергією

Майже вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, вільна від російських окупантів. Але ворог продовжує обстріл населених пунктів області, у тому числі й сам Миколаїв. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

«У нас залишилося три населені пункти на Кінбурнській косі, щоб ми юридично вийшли зі стану області, що воює», – зазначив Кім.

Крім того, зазначається, що Миколаївська область забезпечена електроенергією.

«Як ви знаєте, світло ми маємо, поки що. Робимо все, щоб воно було у нас і надалі, наша система витримає. Посилюємо охорону та систему ППО», – додав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що у деокупованому селі Киселівка, що на Миколаївщині, російські загарбники повністю зруйнували Храм Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії.

До слова, триває 272-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку.

Читайте також: Окупанти вщент зруйнували Киселівку: страшні кадри із Миколаївщини (фото)
Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед вилученого – сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати
У школах та лікарнях Миколаївщини знайдено «подарунки», залишені рашистами (фото)
16 листопада, 13:18
Співробітники Служби безпеки встановили місцезнаходження зрадниці і затримали
Колаборантка з Миколаївщини може сісти на 10 років за підтримку ворога
18 листопада, 15:08
У грудні Храму Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії мало виповнитись 170 років від часу зведення
На Миколаївщині окупанти знищили храм, який пережив дві світові війни (фото)
19 листопада, 19:22

Події в Україні

Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарки в Оріхові: є загиблі
Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарки в Оріхові: є загиблі
Україна повернула тіла ще 33 полеглих захисників
Україна повернула тіла ще 33 полеглих захисників
Миколаївщина: Кім повідомив, скільки населених пунктів під контролем окупантів
Миколаївщина: Кім повідомив, скільки населених пунктів під контролем окупантів
СБУ перевіряє ще дві церкви в Рівненській області: деталі
СБУ перевіряє ще дві церкви в Рівненській області: деталі
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 22 листопада
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 22 листопада
Генштаб назвав напрямки, де росіяни зазнали найбільших втрат
Генштаб назвав напрямки, де росіяни зазнали найбільших втрат

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Готовий ліквідувати Кадирова. В Україні з’явився перший батальйон тюркських народів
158K
Ізраїль зробив попередження Росії щодо закупівлі іранських ракет
90K
Столтенберг вказав на дві стратегічні помилки Путіна
48K
Ізраїль може надати високотехнологічні ракети, але є умова: реакція України
48K
Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС. Аналітики ISW розкрили мету Росії
45K
Відключення світла: «Укренерго» оприлюднило графіки на завтра

Новини

ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту