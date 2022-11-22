Миколаївщина: Кім повідомив, скільки населених пунктів під контролем окупантів

Миколаївська область забезпечена електроенергією

Майже вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, вільна від російських окупантів. Але ворог продовжує обстріл населених пунктів області, у тому числі й сам Миколаїв. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

«У нас залишилося три населені пункти на Кінбурнській косі, щоб ми юридично вийшли зі стану області, що воює», – зазначив Кім.

Крім того, зазначається, що Миколаївська область забезпечена електроенергією.

«Як ви знаєте, світло ми маємо, поки що. Робимо все, щоб воно було у нас і надалі, наша система витримає. Посилюємо охорону та систему ППО», – додав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що у деокупованому селі Киселівка, що на Миколаївщині, російські загарбники повністю зруйнували Храм Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії.

До слова, триває 272-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку.