Ворог бив по портовій акваторії та населених пунктах на Миколаївщині 

Є пошкодження житлових будинків та поранений

У Миколаївському районі вночі, 25 листопада, ворог завдавав ударів із реактивних систем залпового вогню по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина отримала контузію. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Миколаївщини Віталій Кім.

Пошкоджено житлові будинки, серед них – один багатоповерховий. Детальна інформація уточнюється.

️У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 25 листопада обстріляли Запоріжжя.

До слова, триває 275 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.