Чернівецька лікарня, де сталась пожежа, отримає допомогу від Порошенка

У центральному офісі «Європейської солідарності» відвантажують концентратори до лікарні

Чернівецька міська лікарня №1, в якій 27 лютого сталася пожежа і загинули двоє пацієнтів із Covid-19, отримає три кисневі концентратори від п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це Порошенко повідомив у Facebook.

Сьогодні у центральному офісі «Європейської солідарності» відвантажують концентратори до Чернівецької міської лікарні №1.

«Хочу принести щирі співчуття родинам загиблих. Дуже вдячний, що наші партійна організація у Чернівцях вийшла з ініціативою збору коштів для лікарні через 40 хвилин після повідомлення про пожежу і про те, що люди залишилися без кисню. «Європейська солідарність» об’єднує людей, небайдужих до чужого горя. Дуже дякую усім, хто долучився», – написав Порошенко.

«На жаль, біда трапилася не тільки у Чернівцях, а й по всій країні. Через злочинну бездіяльність, некомпетентність і дилетантство влади ми сьогодні зіштовхнулися із, як вони це називають, «третьою хвилею» пандемії», – констатує Порошенко.

Лідер «Європейської солідарності» зауважив, що захворюваність вже перевищує 10 тисяч на добу, а кількість госпіталізацій протягом доби складає декілька тисяч.

«У багатьох областях місць у лікарнях немає. Люди лежать у коридорах без кисню, і ситуація є критичною. Звісно, ми не можемо лишитися осторонь. Минулого тижня ми привезли кисневі концентратори до Яремчі і Надвірної, а сьогодні вони відправляються й у Чернівці», – зазначив Порошенко.

«Головне – це тримати серце відкритим до чужого болю і проблем. Бо насправді ці проблеми не є чужими, це – наші проблеми. Благодійність не може вирішити усі питання, але з 2014 року ми не змінилися. І у 2021 люди єднаються і рятують життя ближнім. А якщо нашими стараннями врятовані життя – це велика справа», – переконаний Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка спільно з компанією «Рошен» і волонтерами з перших днів пандемії забезпечили медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів. Загалом у Порошенка витратили на благодійну допомогу 120 млн грн.

Нагадаємо, у Чернівецькій міській лікарні №1 27 лютого сталася пожежа, внаслідок якої загинули два пацієнти медзакладу.