Кому не можна вакцинуватися від Covid-19? Оприлюднено протипоказання

Станом на ранок 5 березня в Україні вакциновано майже 12,5 тис. людей

незначне підвищення температури або застуда не є протипоказанням для вакцинації від коронавірусу

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко запевняє, що незначне підвищення температури та застуда не є протипоказанням до вакцинації від Covid-19. Про це він сказав сьогодні під час прес-брифінгу.

Ляшко повідомив, що інструкція вакцини передбачає такі протипоказання до вакцинації:

підвищена чутливість до діючої речовини,

супутні захворювання, які супроводжуються значним підвищенням температури,

тромбоцитопенія,

вакцинація осіб із ослабленим імунітетом.

«Водночас незначне підвищення температури або застуда не є протипоказанням», – сказав Ляшко.

При цьому він зазначив, що перед вакцинацією варто проконсультуватися з лікарем.

За минулу добу, 4 березня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 2913 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 12481 особу, всі вони отримали одну дозу вакцини

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що темп вакцинації від коронавірусу в Україні йде за планом, хоча зробити щеплення готові тільки 40% опитаних українців.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість просування в пріоритетності вакцинації від коронавірусу журналістів та священнослужителів.

Також очільник уряду розповів, скільки коштуватиме вакцина від Covid-19.

Степанов прогнозує, що на комерційному ринку вакцина від Covid-19 може з'явитися не раніше літа-осені.

Шмигаль також пояснив, що в Україні робитимуть із залишками вакцин та паспортами вакцинації. За його словами, такі документи можуть створити на базі електронного реєстру на порталі «Дія». Водночас для запровадження «паспортів вакцинації» потрібно, аби верифікація стала міжнародною.