  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Третя хвиля накриває Україну: понад 10 тис. нових випадків Covid-19 за добу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    4 березня кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим діагнозом Covid-19 в Україні перевищила осінній максимум - Третя хвиля накриває Україну: понад 10 тис. нових випадків Covid-19 за добу
    4 березня кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим діагнозом Covid-19 в Україні перевищила осінній максимум
    Фото з відкритих джерел

    За добу до лікарень шпиталізовані 3355 хворих на коронавірус

    В Україні за минулу добу, 4 березня, коронавірусну хворобу виявили у 10155 людей. Також 4149 пацієнтів одужали, а 172 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3355 людей.

    Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 83 756 (зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 384 917 осіб;
    • одужало – 1 191 022 особа;
    • летальних випадків – 26 763;
    • проведено ПЛР-тестувань – 7 062 386.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 910 випадків;
    • Вінницька область – 816 випадків;
    • Волинська область – 277 випадків;
    • Дніпропетровська область – 497 випадків;
    • Донецька область – 334 випадки;
    • Житомирська область – 695 випадків;
    • Закарпатська область – 748 випадків;
    • Запорізька область – 163 випадки;
    • Івано-Франківська область – 737 випадків;
    • Київська область – 690 випадків;
    • Кіровоградська область – 69 випадків;
    • Луганська область – 50 випадків;
    • Львівська область – 646 випадків;
    • Миколаївська область – 209 випадків;
    • Одеська область – 372 випадки;
    • Полтавська область – 172 випадки;
    • Рівненська область – 198 випадків;
    • Сумська область – 238 випадків;
    • Тернопільська область – 394 випадки;
    • Харківська область – 566 випадків;
    • Херсонська область – 54 випадки;
    • Хмельницька область – 418 випадків;
    • Черкаська область – 204 випадки;
    • Чернівецька область – 561 випадок;
    • Чернігівська область – 137 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, в Україні за добу 3 березня коронавірусну хворобу виявили у 10057 людей. Також 4837 пацієнтів одужали, а 194 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3271 людина.

    Наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні.

    4 березня кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим діагнозом Covid-19 в Україні перевищила осінній максимум (20 550 осіб) і склала 20 763.

    У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну.

    Читайте також:
    Теги: Україна Максим Степанов епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies