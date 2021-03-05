Третя хвиля накриває Україну: понад 10 тис. нових випадків Covid-19 за добу
За добу до лікарень шпиталізовані 3355 хворих на коронавірус
В Україні за минулу добу, 4 березня, коронавірусну хворобу виявили у 10155 людей. Також 4149 пацієнтів одужали, а 172 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3355 людей.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 83 756 (зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 384 917 осіб;
- одужало – 1 191 022 особа;
- летальних випадків – 26 763;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 062 386.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 910 випадків;
- Вінницька область – 816 випадків;
- Волинська область – 277 випадків;
- Дніпропетровська область – 497 випадків;
- Донецька область – 334 випадки;
- Житомирська область – 695 випадків;
- Закарпатська область – 748 випадків;
- Запорізька область – 163 випадки;
- Івано-Франківська область – 737 випадків;
- Київська область – 690 випадків;
- Кіровоградська область – 69 випадків;
- Луганська область – 50 випадків;
- Львівська область – 646 випадків;
- Миколаївська область – 209 випадків;
- Одеська область – 372 випадки;
- Полтавська область – 172 випадки;
- Рівненська область – 198 випадків;
- Сумська область – 238 випадків;
- Тернопільська область – 394 випадки;
- Харківська область – 566 випадків;
- Херсонська область – 54 випадки;
- Хмельницька область – 418 випадків;
- Черкаська область – 204 випадки;
- Чернівецька область – 561 випадок;
- Чернігівська область – 137 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні за добу 3 березня коронавірусну хворобу виявили у 10057 людей. Також 4837 пацієнтів одужали, а 194 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3271 людина.
Наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні.
4 березня кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим діагнозом Covid-19 в Україні перевищила осінній максимум (20 550 осіб) і склала 20 763.
У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну.
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