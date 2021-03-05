Третя хвиля накриває Україну: понад 10 тис. нових випадків Covid-19 за добу

4 березня кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим діагнозом Covid-19 в Україні перевищила осінній максимум

4 березня кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим діагнозом Covid-19 в Україні перевищила осінній максимум

За добу до лікарень шпиталізовані 3355 хворих на коронавірус

В Україні за минулу добу, 4 березня, коронавірусну хворобу виявили у 10155 людей. Також 4149 пацієнтів одужали, а 172 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3355 людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 83 756 (зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 384 917 осіб;

одужало – 1 191 022 особа;

летальних випадків – 26 763;

проведено ПЛР-тестувань – 7 062 386.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 910 випадків;

Вінницька область – 816 випадків;

Волинська область – 277 випадків;

Дніпропетровська область – 497 випадків;

Донецька область – 334 випадки;

Житомирська область – 695 випадків;

Закарпатська область – 748 випадків;

Запорізька область – 163 випадки;

Івано-Франківська область – 737 випадків;

Київська область – 690 випадків;

Кіровоградська область – 69 випадків;

Луганська область – 50 випадків;

Львівська область – 646 випадків;

Миколаївська область – 209 випадків;

Одеська область – 372 випадки;

Полтавська область – 172 випадки;

Рівненська область – 198 випадків;

Сумська область – 238 випадків;

Тернопільська область – 394 випадки;

Харківська область – 566 випадків;

Херсонська область – 54 випадки;

Хмельницька область – 418 випадків;

Черкаська область – 204 випадки;

Чернівецька область – 561 випадок;

Чернігівська область – 137 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні за добу 3 березня коронавірусну хворобу виявили у 10057 людей. Також 4837 пацієнтів одужали, а 194 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3271 людина.

Наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні.

4 березня кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим діагнозом Covid-19 в Україні перевищила осінній максимум (20 550 осіб) і склала 20 763.

У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну.