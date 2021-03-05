За тиждень в Україні від коронавірусу вакциновано 12,5 тис. осіб: дані за регіонами

Темпи вакцинації від коронавірусу в Україні поки що повільні

Найбільше щеплень проведено в Донецькій і Дніпропетровській областях

За минулу добу, 4 березня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 2913 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 12481 особу, всі вони отримали одну дозу вакцини. Про це свідчать дані інформаційного порталу Міністерства охорони здоров’я з питань вакцинації проти Covid-19.

За добу було зроблено на 233 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 60 мобільних бригад з імунізації.

Найбільшу кількість щеплень за 4 березня було проведено у Дніпропетровської області – 280 щеплень, а за весь період кампанії з вакцинації – у Дніпропетровській та Донецькій областях – по 1110 щеплень.

Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що темп вакцинації від коронавірусу в Україні йде за планом, хоча зробити щеплення готові тільки 40% опитаних українців.

Нагадаємо, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Хоча ще кілька днів тому глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість просування в пріоритетності вакцинації від коронавірусу журналістів та священнослужителів.

Шмигаль також розповів, що наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну. Також очільник уряду розповів, скільки коштуватиме вакцина від Covid-19.

Шмигаль також пояснив, що в Україні робитимуть із залишками вакцин та паспортами вакцинації. За його словами, такі документи можуть створити на базі електронного реєстру на порталі «Дія». Водночас для запровадження «паспортів вакцинації» потрібно, аби верифікація стала міжнародною.