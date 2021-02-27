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    Вибух в чернівецькій лікарні для хворих на Covid-19: пацієнтів евакуюють до інших закладів (фото)

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    Причини пожежі встановлюватимуть органи дізнання - Вибух в чернівецькій лікарні для хворих на Covid-19: пацієнтів евакуюють до інших закладів (фото)
    Причини пожежі встановлюватимуть органи дізнання
    Фото: molbuk.ua

    Внаслідок вибуху одна особа загинула, ще двоє постраждали

    У Чернівцях 27 лютого стався вибух в палаті міської лікарні №1, де лікують хворих на Covid-19. За даними ТСН, загинула одна особа, ще двоє постраждали.

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    Вибух в чернівецькій лікарні для хворих на Covid-19: пацієнтів евакуюють до інших закладів (фото)
    Вибух в чернівецькій лікарні для хворих на Covid-19: пацієнтів евакуюють до інших закладів (фото)
    Вибух в чернівецькій лікарні для хворих на Covid-19: пацієнтів евакуюють до інших закладів (фото)
    Вибух в чернівецькій лікарні для хворих на Covid-19: пацієнтів евакуюють до інших закладів (фото)

    Як повідомив перший заступник начальника Управління ДСНС у Чернівецькій області Олександр Айсюк, у лікарні спалахнула пожежа. Водночас заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак на своїй сторінці у Facebook повідомила, що в міській лікарні №1 стався вибух.

    За словами Айсюка, пожежа у медзакладі сталася сьогодні близько 13:00, під час неї загинув чоловік похилого віку. За даними посадовця, внаслідок пожежі ще двоє осіб постраждали – зокрема, одна людина травмувалась унаслідок пожежі, а ще одна – надихалась чадним газом.

    «Щодо причини пожежі – поки не можемо нічого сказати, тому що не знаємо, це будуть встановлювати органи дізнання», – додав Айсюк.

    За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в палаті на 2 поверсі п’ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1 стався спалах кисневої труби

    Наразі бригадами Центру екстреної медичної допомоги проводиться евакуація хворих з 1-ї міської лікарні до інших медичних закладів міста.

    «Прошу зберігати спокій та дати можливість екстрений службі виконувати свою роботу. Також прохання до водіїв давати можливість безперешкодного пересування автомобілів екстреної медичної допомоги», – звернувся до мешканців міста директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв.

    Раніше повідомлялося про вибух газу у Вінниці в одноповерховому будинку по вулиці Олександра Довженка.

    Теги: пожежа вибух ДСНС Чернівецька область чоловік
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