Чи буде в Україні нова хвиля мобілізації: роз'яснення Міноборони

Міноборони наразі не бачить потреба у масовій мобілізації

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні поки немає потреби в оголошенні масової мобілізації, хоча ситуація може змінитись. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

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«Як каже головнокомандувач Валерій Залужний, у нас немає такої великої потреби в людях, як у росіян. У нас є потреба у зброї, техніці, оснащенні тощо. Втрати, на жаль, також є. Тому тими, кого ми добираємо, ми поповнюємо втрати наших бойових бригад», – зазначив він.

Резніков також наголосив на принципі залучення спеціалістів та ситуацію на фронті.

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«Спеціалістів беремо особливих, які нам потрібні для тих чи інших задач. Але в такій масовій мобілізації станом на сьогодні я не бачу потреби. Утім, звісно, ситуація на фронті може змінитися в будь-який спосіб, у будь-який момент. Все залежить від того, як будуть розвиватися події. І тоді буде ухвалюватися рішення РНБО, президентом, ВР, що ми збільшуємо потребу Збройних сил, або для сектору безпеки та охорони нам потрібно більше для мобілізації. Станом на сьогоднішній день у нас такого значного кроку », – давайте нову мобілізацію », – особисто я не бачу», – зазначив Резніков.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову про новий порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів в Україні. На військовий облік призовники повинні ставати з 16 років (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років.