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Уряд затвердив нові правила взяття на військовий облік: що зміниться

Олександра Садова
glavcom.ua
Уряд затвердив нові правила взяття на військовий облік: що зміниться
фото з відкритих джерел

Військовозобовʼязані зможуть передавати про себе дані військкоматам через застосунок «Дія»

Кабінет міністрів ухвалив постанову про новий порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів в Україні. Відповідну постанову уряд ухвалив ще 30 грудня, але опублікували її лише 3 січня.

У документі йдеться, що військовозобовʼязані зможуть передавати про себе дані військкоматам через застосунок «Дія», зокрема, під час зміни місця проживання.

На військовий облік призовники повинні ставати з 16 років (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років.

Серед жінок на військовий облік мають стати лише ті, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Жінки-лікарі або фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження цієї постанови, можуть працевлаштовуватися як невійськові до кінця 2026 року. Усі інші можуть зробити це за власним бажанням.

На роботу або навчання військовозобов'язаного зможуть прийняти лише після пред'явлення ним актуального військового квитка (у тому числі через «Дію»), або ж постановки на військовий облік.

Тепер дипломатичні відомства будуть вести військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном. І «сприяти» їх поверненню в Україну під час мобілізації, у воєнний час та особливий період.

Згідно з постановою, військовий облік набуде різних видів: персонально-якісний (вестимуть військкомати), персонально-первинний (вестимуть органи місцевої влади) та персональний (вестимуть підприємства, установи, державні органи, навчальні заклади, де працює або навчається військовозобовʼязаний).

Крім того, військовий облік поділять на загальний та спеціальний. У загальному будуть ті військовозобовʼязані, які не мають броні, а в спеціальному – ті, які мають її.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у жовтні підписав закон про постановку жінок на військовий облік у добровільному порядку. При цьому жінки, які мають спеціальність та/або професію, суміжну з медичною діяльністю, повинні обов'язково стати на облік військовозобов'язаних.

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Теги: військові армія військомат призов до армії

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