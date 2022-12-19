ЗСУ повідомили, хто підлягає мобілізації в першу чергу

Для комплектування ЗСУ та інших формувань потрібні люди практично всіх спеціальностей

В Україні у пергу чергу підлягають мобілізації особи, які вже мають досвід участі у бойових діях, наприклад в АТО чи ООС. Також мобілізації підлягають і ті, хто не проходив військову службу, але з обов'язковим навчанням мінімум на місяць. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Призиваємо в першу чергу тих, хто вже має досвід проходження військової служби, а краще ще досвід участі в АТО або ООС. Також призов йде і громадян, які не проходили військову службу, але ця категорія громадян в обов'язковому порядку направляється на навчання, мінімальний термін – 1 місяць, а далі в залежності від складності спеціальності, цей термін може бути набагато більшим», – розповів він.

За словами військового, практично всі спеціальності потрібні для комплектування ЗСУ та інших формувань. «Звичайно, що у відсотковому співвідношенні більше ми призиваємо загальновійськові спеціальності - стрільців, танкістів, але не можна сказати, що нам не потрібні такі спеціальності, як зв'язківці, шифрувальники тощо. Потреба є у абсолютно всіх спеціальностях, але деяких ми призиваємо більше, деяких менше», – додав Горбач.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 299-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.