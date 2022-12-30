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Розвідка повідомила, коли Росія проведе нову хвилю мобілізації

glavcom.ua
Розвідка повідомила, коли Росія проведе нову хвилю мобілізації
Буданов заявляє, що противнику вже не вистачає живої сили для війни проти України
фото з відкритих джерел

Росіяни мають величезні проблеми як із комплектуванням уже існуючих підрозділів через високі втрати в бойових діях

Російська влада через брак живої сили ухвалила рішення про проведення з 5 січня 2023 року нової хвилі мобілізації. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів в інтерв'ю ВВС.

За його словами, росіяни мають величезні проблеми як із комплектуванням уже існуючих підрозділів через високі втрати в бойових діях, так і при формуванні нових підрозділів.

Він зазначив, що противнику вже не вистачає живої сили для війни проти України, а тому в РФ ухвалили рішення розпочати з 5 січня чергову хвилю мобілізації. «У планах стоїть це число. Їм доведеться розпочинати нову хвилю мобілізації навіть з урахуванням того факту, що минула мобілізація, яка нібито закінчилася, не припинялася, людей мобілізують повним ходом», – сказав Буданов.

Начальник ГУР наголосив, що жодних змін порівняно з минулою хвилею призову до РФ не буде, крім того, що система військкоматів трохи адаптувалася.

Як повідомлялося, російська влада вирішила обмежити права росіян, які втекли від мобілізації. Найближчим часом до Держдуми внесуть законопроєкт, який передбачає обмеження на віддалену роботу для росіян, які виїхали з країни. Про це заявив один із авторів документа, сенатор Андрій Клішас

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Теги: росія Міноборони мобілізація влада Кирило Буданов втрати росіяни

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