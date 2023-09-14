Чи готова Росія до масштабного наступу: дані розвідки

Окупанти змушені вводити додаткові резерви на окремих напрямках

Росія зосередила на тимчасово окупованих територіях України понад 420 тисяч військових. Та до цього угруповання не входить Росгвардія та російські спецслужби. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає «24 канал».

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«Про локальні операції можна говорити. Ми бачимо на певних напрямках ворог постійно намагається проводити подібні операції та атакувати. Боєзіткнення йдуть регулярно. Але для повномасштабного наступу нинішніх сил противника недостатньо», – наголосив Юсов.

Представник розвідки наголосив, що саме тому сьогодні в Росії обговорюють питання додаткової публічної хвилі мобілізації. Попри те, що росіяни мають серйозну кількість угруповання, вони змушені вводити додаткові резерви на окремих напрямках. Саме ті резерви, які вони планували розгорнути лише на зимовий період.

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«Тобто втрати противника серйозні й відчутні й в особовому складі, і в техніці. І вони змушені не проводити ротацію, а просто заміщати вбитих та поранених новими підрозділами», – додав він.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що Кремль побоюється реакції росіян на «другу хвилю» мобілізації.