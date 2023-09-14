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Чим важливе повернення «вишок Бойка». Роз’яснення ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чим важливе повернення «вишок Бойка». Роз’яснення ЗСУ
20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією «Чорноморнафтогазу»
фото ілюстративне

Повернення «вишок Бойка» – це ще й потужний морально-психологічний сигнал

Завдяки поверненню «вишок Бойка» під контроль України окупанти втратили можливості спостерігати за надводною обстановкою. Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Ми позбавили російських окупантів можливостей спостерігати за надводною обстановкою, викривати її, позбавили їх апаратури стеження, можливості не тільки бачити, а й направляти і розгортати іншу технічну базу», – заявила вона.

Гуменюк зазначила, що повернення «вишок Бойка» – це ще й потужний морально-психологічний сигнал, який підкреслює просування українських військ навіть по воді.

Нагадаємо, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка»

Як повідомлялося, під час удару на бурових платформах в Чорному морі перебувало понад 100 людей. Найсильніший удар припав по першій вишці. Також відомо, що окупанти використали платформу «Чорноморнафтогазу» як об'єкт розвідки.

Згодом стало відомо, що вогонь на підбитих воїнами ЗСУ бурових платформах «Чорноморнафтогазу» вже дістався свердловини, окупантам не вдавалося його загасити понад місяць.

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Теги: війна ЗСУ окупанти

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