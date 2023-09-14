ЗСУ просунулися на кількох напрямках та продовжують наступати – ISW

Українські війська продовжили наступ на Бахмутському напрямку та досягли неуточнених часткових успіхів поблизу Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки

Українські військові продовжують наступальні операції на кількох напрямках. Збройні сили України (ЗСУ) просунулися на заході Запорізької області і досягли успіху в районах Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки. Водночас російські окупанти збільшують оборонні заходи в районі Токмака. Про це йдеться у звіті (ISW).

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Просування українських військ

Український Генштаб повідомив, що росіяни здійснили невдалу атаку на північний захід від Берестового. Російський агрегатор новин стверджував, що війська РФ 12 вересня вели наступальні операції поблизу Синьківки та Петропавлівки.

The Wall Street Journal повідомило, що російські війська перегруповуються та формують нові штурмові підрозділи з особового складу новоствореної 25-ї армії на Куп’янському напрямку. За інформацією видання, окупанти витратили 50 000 військових у спробі відновити контроль над Куп'янськом, але це їм не вдається.

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Глава Харківської обласної адміністрації Олег Синегубов заявив, що починаючи з 2022 року, російські війська не захопили жодного нового села на напрямку Куп'янськ, лише розширили спірну "сіру зону" навколо декількох населених пунктів.

Повідомляється, що 13 вересня українські сили провели наступні наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Російський «воєнкор» заявив, що на околицях Куп'янська тривають бої, і ймовірно, це стосується району Синьківки та Петропавлівки, де українські сили проводять контратаки з боків, щоб уникнути оточення російськими військами.

Українські війська продовжили наступ на Бахмутському напрямку та досягли неуточнених часткових успіхів поблизу Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки та Богданівки. Російський «воєнкор» стверджував, що сильний вогонь української артилерії заважає російським військам відновити свої позиції в центральній та південній Кліщіївці.

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13 вересня російські війська продовжували обмежені наступальні операції вздовж фронту між Авдіївкою та Донецьком, але не здійснили значних переміщень. Генеральний штаб України повідомив, що російські війська не досягли успіху у своїх наступальних операціях біля Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки. Російський «воєнкор» також заявив, що російські штурми під Авдіївкою були невдалими.

Повідомляється, що 13 вересня українські війська проводили наступальні операції в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей.

Український Генштаб повідомив, що росіяни безуспішно атакували на південь від Новодарівки.

Українські війська продовжили наступальні операції 13 вересня в західній частині Запорізької області та досягли певних успіхів. Згідно з геолокаційними записами, українські сили виявили обмежений успіх на південь від Роботиного.

Генштаб Збройних Сил України також повідомив, що українські війська досягли часткового успіху під Роботиним. Російське Міністерство оборони стверджувало, що вони відбили намагання українських військ атакувати біля Вербового та в районі між Роботиним і Вербовим.

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Російський «воєнкор» заявив, що українські сили атакували на захід від Роботиного в напрямку Копані.

Російський агрегатор новин стверджував, що війська РФ регулярно контратакують у районі між Роботиним і Вербовим, щоб не дати українським силам просуватися.

Нагадаємо, Сили оборони «Півдня» знищили в північно-західній частині Чорного моря ще один ворожий катер.

Зазначається, що знищено катер типу КС-701 «Тунець». Проте не уточнюється, чим саме і як було знищено російський катер.

Також у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.