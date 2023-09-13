Кремль побоюється реакції росіян на «другу хвилю» мобілізації: оцінка ISW

Російські чиновники розглядають можливість мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів та відкласти дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада

Кремль вагається щодо нової хвилі мобілізації та чергового призову на військову службу, оскільки вони стурбовані можливим негативним реакціями у суспільстві. Про це йдеться у звіті (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інсайдерськими джерелами в Росії, найближче оточення Кремля недооцінює необхідність та підготовку до «другої хвилі» мобілізації резервів перед надходженням піврічного осіннього призову до армії, запланованого на 1 жовтня.

Так, російський Telegram-канал, ймовірно маючи зв'язки в російських службах безпеки, повідомляв про серйозну підготовку окремих російських чиновників до можливої другої хвилі мобілізації резервів і їх надію на її проведення восени.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналітики звертають увагу на важливість враховувати різницю між:

звичайним у РФ піврічним призовом на військову службу,

великомасштабною мобілізацією резервів, подібної до минулої осені, коли могли набрати близько 300 тисяч резервістів,

«прихованою мобілізацією», яка призводить до залучення резервістів у меншій кількості, але протягом тривалого часу,

а також різними спробами спонукати чи змусити росіян підписати нібито добровільні контракти із російськими військовими.

Канал повідомив, що російські чиновники розглядають можливість мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів та відкласти дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада. Це робиться для забезпечення процесу мобілізації резерву, при цьому одночасно планується «контрактна мобілізація» для набору ще 130 000 осіб на контрактну службу за допомогою примусових заходів, як вказано в звіті.

Крім того, у звіті зазначено, що впливова група «силовиків-яструбів» в Росії пропонує більш суворі заходи щодо мобілізації резервів, такі як обмеження для певних осіб на отримання відстрочок від мобілізації. Це спричинило серйозні розбіжності з чиновниками в адміністрації російського диктатора.

За даними цього каналу, в адміністрації Путіна виникли побоювання щодо можливої реакції інших російських чиновників та суспільства на подібні заходи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому експерти ISW зазначають, що ці плани, пропозиції та розбіжності не є новими та не вказують на те, що Путін зрештою вирішив провести другу хвилю мобілізації резервів у найближчому майбутньому.

Раніше в Інституті вивчення війни спостерігалося збільшення обговорень щодо готовності до мобілізації резервів в Росії та поширення спекуляцій перед весняним призовом на початку 2023 року.

«Окремі російські чиновники висловлювали радикальніші пропозиції щодо мобілізації, але їх не було реалізовано. На запитання про можливу другу хвилю мобілізації резервів на Східному економічному форумі 12 вересня, Путін наголосив на швидкості набору російських контрактників», – зазначається в статті.

Аналітики також вказують на те, що відповідь глави Кремля не обов'язково сприяє інформаційній підготовці російського суспільства до примусової мобілізації. Натомість вона може свідчити про «його прихильність» до практики триваючої «прихованої мобілізації», оскільки будь-яка нова хвиля мобілізації резервів залежить від рішення самого Путіна.