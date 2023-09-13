ЗСУ знищили російський катер у Чорному морі

Катери «Тунець» здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС

Поки невідомо, чим саме і як було знищено російський катер

Сили оборони «Півдня» знищили в північно-західній частині Чорного моря ще один ворожий катер. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

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Зазначається, що знищено катер типу КС-701 «Тунець». Проте не уточнюється, чим саме і як було знищено російський катер.

«Тунець» – дизельний катер з алюмінієвим корпусом, який, залежно від модифікації, призначений для роз'їзних або патрульних поїздок, відпочинку на воді. Довжина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести осіб. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.