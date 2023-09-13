ЗСУ знищили російський катер у Чорному морі
Поки невідомо, чим саме і як було знищено російський катер
Сили оборони «Півдня» знищили в північно-західній частині Чорного моря ще один ворожий катер. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
Зазначається, що знищено катер типу КС-701 «Тунець». Проте не уточнюється, чим саме і як було знищено російський катер.
Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.
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