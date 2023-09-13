Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ знищили російський катер у Чорному морі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ знищили російський катер у Чорному морі
Катери «Тунець» здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС
фото: Військово-морські сили

Поки невідомо, чим саме і як було знищено російський катер

Сили оборони «Півдня» знищили в північно-західній частині Чорного моря ще один ворожий катер. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Зазначається, що знищено катер типу КС-701 «Тунець». Проте не уточнюється, чим саме і як було знищено російський катер.

«Тунець» – дизельний катер з алюмінієвим корпусом, який, залежно від модифікації, призначений для роз'їзних або патрульних поїздок, відпочинку на воді. Довжина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести осіб. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ. 

Читайте також: Україна вдарила по заводу Порошенка в Севастополі. Експрезидент відреагував
Теги: росія війна ЗСУ море

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Мінськ» був побудований на корабельні Stocznia Polnocna у Гданську у 1983 році
Атака на російський корабель у Севастополі: з'явилися перші фото наслідків
Сьогодні, 14:50
За словами Порошенка, «вкрадене не приносить успіху, а за злочини завжди треба відповідати»
Україна вдарила по заводу Порошенка в Севастополі. Експрезидент відреагував
Сьогодні, 14:01
Цієї ночі в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи
Україна вдарила по заводу Порошенка. Все, що відомо про атаку на Севастополь
Сьогодні, 13:51

Події в Україні

ЗСУ знищили російський катер у Чорному морі
ЗСУ знищили російський катер у Чорному морі
СБУ перевіряє всю Україну на предмет радіаційної безпеки
СБУ перевіряє всю Україну на предмет радіаційної безпеки
Візит Кім Чен Ина до Путіна: реакція української розвідки
Візит Кім Чен Ина до Путіна: реакція української розвідки
На Херсонщині в руках чоловіка здетонував боєприпас
На Херсонщині в руках чоловіка здетонував боєприпас
Прикордонники влучили у мінні загородження окупантів під Куп’янськом (відео)
Прикордонники влучили у мінні загородження окупантів під Куп’янськом (відео)
Окупанти посилюють «третю лінію» оборони в Запоріжжі – Федоров
Окупанти посилюють «третю лінію» оборони в Запоріжжі – Федоров

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
«Все лучшее – детям!». Як сини Петра Симоненка ховають майно Компартії від держави
25K
Як закінчиться війна в Україні: Кім Чен Ин зробив шокуючу заяву
20K
На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада закликає йти в укриття у разі сигналу тривоги
17K
Патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну
15K
Україна вдарила по заводу Порошенка в Севастополі. Експрезидент відреагував
15K
США в ООН поставили Росію на місце за закиди про касетні боєприпаси Україні

Новини

ДТЕК Енерго просить іноземних кредиторів зняти обмеження на інвестиції в ремонт ТЕС і надійність шахт
Сьогодні, 17:15
У Києві пройде панахида за загиблими журналістами
Сьогодні, 13:29
Нардеп дав оцінку підготовки підприємств до зими
Сьогодні, 11:09
На кількох напрямках окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ – Генштаб
Сьогодні, 07:20
Ночі стають прохолоднішими: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 04:57
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту