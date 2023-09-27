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Чи впливає погода на використання танків Abrams: роз’яснення ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи впливає погода на використання танків Abrams: роз’яснення ЗСУ
фото ілюстративне

Українські захисники почнуть використовувати американські танки, коли прийде час і дозволятимуть тактичні умови

Складні погодні умови та дощі можу впливати на перебіг бойових дій і використання американських танків Abrams на фронті. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Зазначається, що українські захисники почнуть використовувати американські танки, коли прийде час і дозволятимуть тактичні умови. 

«Поки що не будемо розкривати карти де саме, і коли саме вони ввійдуть взаємодію з ворогом. Нехай це для них буде таким скажімо сюрпризом», – сказав він.

Євлаш зазначив, що погіршення погоди може вплинути на ситуацію на фронті. Він додав, що бойові дії в будь-якому випадку продовжаться, просто треба буде зважати на туман чи інші погодні умови. Зокрема, планувати операцію будуть відповідно до обставин, які складуться.

«Проте як ми пам'ятаємо навіть з минулого року наступ і бойові дії з цим не закінчаться», – додав він.

Нагадаємо, що наразі Сполучені Штати Америки доставили Україні менше половини з обіцяних танків Abrams. Раніше союзники зобов'язались передати Україні 31 таку машину.

Теги: танки ЗСУ погода

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