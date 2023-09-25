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Зеленський підтвердив, що Abrams вже в Україні й готуються підсилити бригади ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський підтвердив, що Abrams вже в Україні й готуються підсилити бригади ЗСУ
фото Телеграм-канал ДПСУ

Володимир Зеленський: «Abrams вже в Україні й готуються підсилити наші бригади»    

Президент Володимир Зеленський повідомив, що танки Abrams американського виробництва вже доставлено в Україну.  Про це глава держави повідомив у Telegram з посиланням на слова міністра оборони Рустема Умєрова.

«Хороші новини від міністра Умєрова. Abrams вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання», – заявив він.

Також, за словами Зеленського, він заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо ліквідації наслідків обстрілів Одеси та інших населених пунктів.

«Підготовка до зими. Прем’єр-міністр Шмигаль розповів про захист критичної інфраструктури, підготовку укриттів і «Пунктів незламності». Готуємо рішення, щоб їхній пошук був максимально простим і швидким», – додав президент.

Нагадаємо, за повідомленням New York Times, перша партія американських танків Abrams вже прибула в України. Це сталося на кілька місяців раніше, ніж планувалося, і їх доставили для використання в контрнаступі України проти Росії.  Більше танків Сполучені Штати планують відправити у найближчі місяці. Чиновники зазначили що ті танки, які були відправлені в Україну 23 вересня, були першими з 31, які адміністрація Джо Байдена пообіцяла надіслати. Посадовці не сказали, скільки з них наразі вже перебувають в Україні.

Як повідомлялося, у середині вересня Україна очікує отримання перших десяти американських танків Abrams з загальної кількості 31 обіцяного США технічного арсеналу. 

 

Теги: міністр Володимир Зеленський президент танки війна США

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