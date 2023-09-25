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Перші танки Abrams вже прибули в Україну – NYT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Перші танки Abrams вже прибули в Україну – NYT
Танки Abrams прибули на кілька місяців раніше, ніж планувалося
фото з відкритих джерел

Більше танків Сполучені Штати планують відправити у найближчі місяці

Перша партія американських танків Abrams вже прибула в Україн. Це сталося на кілька місяців раніше, ніж планувалося, і їх доставили для використання в контрнаступі України проти Росії. Про це пише New York Times з посиланням на заяви двох американських посадовців, які говорили на умовах анонімності.

Більше танків Сполучені Штати планують відправити у найближчі місяці. Чиновники зазначили що ті танки, які були відправлені в Україну 23 вересня, були першими з 31, які адміністрація Джо Байдена пообіцяла надіслати. Посадовці не сказали, скільки з них наразі вже перебувають в Україні.

«Абрамси» поповнять арсенал танків, які Україна могла б використати, щоб просунутися на тимчасово окупованих Росією територіях у східних і південних областях України.

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов попереджав, що Abrams можна буде розгортати для «дуже конкретних, добре продуманих операцій», аби росіяни їх не знищили.

Нагадаємо, президент США Джо Байден раніше заявив, що перші американські танки Abrams прибудуть до України вже наступного тижня.

Як повідомлялося, у середині вересня Україна очікує отримання перших десяти американських танків Abrams з загальної кількості 31 обіцяного США технічного арсеналу. 

Теги: США війна озброєння танки

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