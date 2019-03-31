Чоловік у Рівному шукав на виборчій дільниці прибульців



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Чоловіка вивели з дільниці

На виборчій дільниці номер 560933 у місті Рівне чоловік шукав НЛО. Про це пише видання ЧаРівне.

Виборець прийшов у гуртожиток технікуму технологій та дизайну і сказав, що тут мають бути прибульці і їх літальний апарат.

Члени виборчої комісії не сперечалися з чоловіком, його вивели на двір.

31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Станом на 11 годину явка склала 15,8%.