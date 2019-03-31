Чоловік у Рівному шукав на виборчій дільниці прибульців
-
Розсилка
Чоловіка вивели з дільниці
На виборчій дільниці номер 560933 у місті Рівне чоловік шукав НЛО. Про це пише видання ЧаРівне.
Виборець прийшов у гуртожиток технікуму технологій та дизайну і сказав, що тут мають бути прибульці і їх літальний апарат.
Члени виборчої комісії не сперечалися з чоловіком, його вивели на двір.
31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.
На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.
Станом на 11 годину явка склала 15,8%.