Пам’ятка виборцю. Що можна, а що заборонено у день голосування

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Правила поведінки на виборчій дільниці і поза нею

Найближчої неділі, 31 березня, відбудуться вибори президента України.

Близько 30 тис. дільниць відриються в Україні і за кордоном. Працюватимуть вони з 8:00 до 20:00. Права виборців на цьогорічних виборах дещо відрізняються від попередніх. Наприклад, не за місцем реєстрації мають можливість проголосувати лише ті громадяни, які заздалегідь тимчасово змінили виборчу адресу. Раніше для цього потрібно було отримувати відкріпне посвідчення за місцем реєстрації.

Найтиповішими порушеннями, як прогнозують експерти, будуть голосування поза виборчою кабінкою, одночасна присутність кількох осіб у кабінці, агітація завдяки одягу чи інших особистих речей з політичною символікою.

МВС закликало громадян не порушувати закон: не виносити з дільниці бюлетені, адже за це можна отримати покарання до семи років в’язниці. Рекомендації правоохоронців торкнулись навіть поведінки у соцмережах. Не рекомендовано у суботу та неділю агітувати у себе на сторінці чи ставити фотографії з елементами агітації.

Наодинці у кабінці

Якщо людина не має фізичних вад, перебувати у кабінці для голосування їй ще з кимось заборонено. Допомогти виборцю можна лише у випадку, якщо той має обмежені фізичні можливості, про що має бути документальне свідчення. Але притягнути до відповідальності за порушення, коли двоє людей зайшли до виборчої кабінки, важко. Часто це відбувається у форматі чоловік і дружина, один із батьків із дитиною. Формально це порушення, але провести межу у секундах, визначити, наскільки шторка є закритою, чи вона напівзакрита дуже складно. Саме тому багато таких порушень є безперспективними з точку зору притягнення до відповідальності.

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Чи можна фотографувати бюлетень

Якщо бюлетень не заповнений, його можна сфотографувати. Але бюлетень із позначкою фіксувати вже не можна. За це передбачена відповідальність, зокрема кримінальна, це може бути частиною технології купівлі голосів. «Навіть якщо спостерігачі почують звук або помітять, що ви фотографуєте бюлетень, то незалежно від наявності позначки у ньому вони можуть викликати поліцію, що додасть громадянину як мінімум незручностей», – пояснює голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Як голосувати, якщо ви працюєте цього дня

В Україні діє рівне виборче право. Громадяни мають право проголосувати за місцем реєстрації, або на обраній дільниці, якщо встигли змінити виборчу адресу не пізніше, ніж за п’ять днів до голосування. Причому змінювати адресу потрібно окремо і для першого туру виборів, і для другого туру.

Чи вестиметься відеоспостереження на виборах

На виборчих дільницях під час проведення виборів президента України 31 березня 2019 року відеоспостереження не вестиметься, заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко. Він пояснив це тим, що жодним законом, зокрема законом «Про вибори президента» цього не передбачено. За його словами, в разі потреби місцеві органи влади мають можливість самі забезпечити охорону і безпеку приміщень, встановивши відеокамери. Водночас 5 липня 2012 року Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості забезпечення відкритості, прозорості і демократичності виборів народних депутатів 28 жовтня 2012 року», згідно з яким на усіх виборчих дільницях країни були встановлені відеокамери. Тоді були закуплені відеокамери на майже 1 млрд гривень. Але після виборів цей закон втратив силу. За словами колишнього заступника глави ЦВК Андрія Магери, відеокамери нині перебувають на балансі обласних державних адміністрацій. «Програмно-апаратні комплекси були передані ЦВК за договором зберігання до обласних державних адміністрацій», – каже Андрій Магера. Оскільки нового закону про використання відеоспостереження немає, тому його можуть використовувати за бажанням з боку місцевої влади.

Чи можна самостійно здійснювати фото-, відеофіксацію на дільниці

Законодавство не забороняє фото- і відеофіксацію на виборчій дільниці. Тобто кожен може вмикати камеру свого телефону. Але експерти радять не зловживати цим правом, не переходити межу здорового глузду. Адже хтось з виборців може обуритися, що фотографують без дозволу його або його дітей. Можуть запротестувати і через те, що, мовляв, фіксується бюлетень, вкинутий в урну, де видно позначку. «Зрозуміло, що це безперспективні справи, але конфліктну ситуацію вони створити здатні», – застерігає Олексій Кошель.

Чи можна проголосувати, якщо вам не прийшло запрошення

Так, можна. Наявність чи відсутність запрошення у вашій поштовій скриньці лише може свідчити про наявність чи відсутність вас у виборчих списках. Але достеменно впевнитись у тому, що у списках ви таки є, можна онлайн, або завітавши на виборчу дільницю за кілька днів до дня голосування.

фото: cheline.com.ua

Чи можна заповнити бюлетень поза виборчою кабінкою

Притягнути виборця до відповідальності за те, що він поспіхом заповнив бюлетень поза межами кабінки для голосування не можна. Такі випадки достатньо поширені. «Хтось з виборців таким чином демонструє своє ставлення до процесу голосування», – пояснює глава КВУ.

Що робити, якщо ви захворіли в день виборів

Можливості проголосувати вдома у вас не буде. Про те, щоби проголосувати вдома, потрібно подбати заздалегідь: до 18:00 п’ятниці, 29 березня слід звернутися з відповідною заявою до дільничної виборчої комісії, підкріпивши її медичним висновком, який слугуватиме доказом необхідності голосування вдома.

Чи є агітацією дружня розмова на дільниці про те, хто за кого проголосує

У залежності від того, скільки виборців почують цю розмову, наскільки вона гучно ведеться. Якщо про це говорити голосно на всю дільницю, то це можна розцінити як порушення. А якщо ця розмова не вийде за межі співрозмовників, то це приватне спілкування, яке ніхто не може заборонити.

Чи є агітацією речі зі символікою кандидатів

Трапляється, що члени виборчих комісій, спостерігачі, виборці на дільницях використовують одяг, кепки, папки, ручки із зображенням символіки кандидата. Експерти не завжди вважають такі випадки агітацією, але наполегливо радять уникати таких ситуацій, аби не провокувати конфлікти.

«Нещодавно ми мали дискусію щодо розміщення рекламного банера на балконі у київській багатоповерхівці. Нацполіція його зняла і заявила, що це незаконна агітація. А якщо виборець у квартирі на першому поверсі, вікна якої виходять на вулицю, розмістив у себе з внутрішнього боку вікна фото політика чи прапорець із символікою кандидата? Провести межу дуже складно. Тому порушення потрібно оцінювати не лише з точки зору виборчого законодавства, а й з огляду на те, щоби такі порушення не призвели до конфліктних ситуацій», – пояснює Олексій Кошель.

Чи можна проголосувати після 20:00

Ні. Це буде порушення чинного законодавства. Закон чітко визначає час для голосування, який завершується о 20:00. Навіть якщо виборча дільниця відкрилася із запізненням, закон не дозволяє продовжити її роботу після 20:00, відповідно, після цього часу виборець уже не зможе реалізувати своє право. Причиною несвоєчасного відкриття і закриття дільниць експерти називають низьку якість підготовки членів дільничних виборчих комісій.

Чи карається у день виборів агітація у соцмережах

Аватарка у Facebook із закликом підтримати того чи іншого кандидата у президенти в «день тиші» є порушенням законодавства, але покарання за них не передбачено, зазначає радник глави МВС Іван Варченко.

фото: ua.112.ua

До кого звертатися в разі порушень

Громадянин може звернутися до поліції, членів виборчих комісій, спостерігачів з метою запобігти порушенню. Як зазначають експерти, для багатьох політиків дуже вигідно збирати велику кількість фактів про порушення законодавства для того, щоб спробувати потім оскаржувати результати виборів у судовому порядку, або ж для того, щоби переконувати виборців, що результати їхнього волевиявлення були спотворені. Якщо виборець помітив факт порушення виборчого законодавства, це не означає, що він повинен брати участь у цьому «національному виді спорту».

Чи можна псувати бюлетень

Бюлетень псувати в будь-якій спосіб заборонено, оскільки за це передбачена кримінальна відповідальність

Чи буде вважатись недійсним бюлетень, якщо крім «галочки» на ньому ще щось написати

Бюлетень залишається дійсним, якщо лише в одному квадратику виборець поставить позначку, що означатиме його вибір

Якщо поставиш галочку не там, що робити

Якщо людина помилково проголосувала не за того кандидата, або з необережності зіпсувала бюлетень, вона має право на його заміну. «Саме для цього виготовлено на 0,5% бюлетенів більше (ніж виборців)», – пояснює Олексій Кошелєв. Виборець має написати заяву до дільничної комісії, у якій пояснити причини необхідності видачі іншого бюлетеня.

Чи варто приходити на дільницю зі своєю ручкою/олівцем

Колишній член ЦВК Андрій Магера пояснює: приходити на дільницю зі своєю ручкою необов’язково, але все брати її з дому рекомендує. Причому олівцями краще не користуватися, позначку фломастером також ставити можна.

Михайло Глуховський, «Главком»