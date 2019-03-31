Час пішов. В Україні стартували вибори президента



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Фото: УНІАН

Дільниці відкрились о 8 ранку, проголосувати можна до 8 вечора

В Україні стартували вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години. Закон чітко визначає час для голосування. Навіть якщо виборча дільниця відкрилася із запізненням, закон не дозволяє продовжити її роботу після 20:00, відповідно, після цього часу виборець уже не зможе реалізувати своє право.

Можливості проголосувати вдома в українців, які забажають це зробити сьогодні теж не буде. Про те, щоб проголосувати вдома, потрібно було подбати заздалегідь: до 18:00 п’ятниці, 29 березня треба було звернутися з відповідною заявою до дільничної виборчої комісії, підкріпивши її медичним висновком, який слугуватиме доказом необхідності голосування вдома.

Відповідно до Конституції і Закону «Про вибори президента України», голосування за кандидатів на пост глави держави проводиться на п'ятий рік повноважень чинного президента в останню неділю березня.

Це вже сьомі за рахунком президентські вибори в Україні.

Встановлення результатів виборів відбувається до 10 квітня включно. Публікація результатів в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» – не пізніше як на третій день після підписання протоколу про результати голосування.

Якщо переможець виборів набирає менше, ніж 50 % +1 (що, скоріш за все, і відбудеться), оголошується другий тур, в якому візьмуть участь два кандидати з найкращими результатами у першому турі.

Другий тур відбудеться 21 квітня, з традиційним «днем тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Нагадаємо, що в ніч на 31 березня Україна перейшла на літній час - стрілки годинника слід було перевести на одну годину вперед.

Як повідомлялось, на вибори, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Центральна виборча комісія станом на 25 березня зареєструвала 2020 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій під час чергових виборів президента України.

Зазначимо, що Центральна виборча комісія на виборах 2019 відмовила у реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ.

Раніше рятувальники перейшли на посилений режим служби у зв'язку з виборами.

МВС з 25 березня парейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Як повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.