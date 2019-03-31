Надійшли перші дані про явку на виборах
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Дані були отримані ЦВК від 137 виборчих округів
Фото: Станіслав Груздєв
Станом на 11 годину проголосували майже 16% виборців
Станом на 11 годину виборчі дільниці відвідали 15,8% виборців. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія.
Дані були отримані ЦВК від 137 (з 199) виборчих округів.
Нагадаємо, у 2014 році явка виборців на позачергових виборах президента України, що відбулися 25 травня 2014 року, станом на 11 годину склала 17,60% (остаточний підрахунок).
31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.
На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.