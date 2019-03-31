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    Політика

    Надійшли перші дані про явку на виборах

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    Дані були отримані ЦВК від 137 виборчих округів - Надійшли перші дані про явку на виборах
    Дані були отримані ЦВК від 137 виборчих округів
    Фото: Станіслав Груздєв

    Станом на 11 годину проголосували майже 16% виборців

    Станом на 11 годину виборчі дільниці відвідали 15,8% виборців. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія.

    Дані були отримані ЦВК від 137 (з 199) виборчих округів.

    Нагадаємо, у 2014 році явка виборців на позачергових виборах президента України, що відбулися 25 травня 2014 року, станом на 11 годину склала 17,60% (остаточний підрахунок).

    31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

    На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

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