Надійшли перші дані про явку на виборах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дані були отримані ЦВК від 137 виборчих округів Фото: Станіслав Груздєв

Станом на 11 годину проголосували майже 16% виборців

Станом на 11 годину виборчі дільниці відвідали 15,8% виборців. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія.

Дані були отримані ЦВК від 137 (з 199) виборчих округів.

Нагадаємо, у 2014 році явка виборців на позачергових виборах президента України, що відбулися 25 травня 2014 року, станом на 11 годину склала 17,60% (остаточний підрахунок).

31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.