На вибори мають намір прийти 85% українців , - опитування



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Фото: BBC.com

При цьому 24% тих, хто прийде на дільниці, досі не знають, за кого голосувати

62% громадян України впевнені, що прийдуть на дільниці в день виборів президента. Ще 23% кажуть, що, «найімовірніше» візьмуть участь у голосуванні. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 20 по 26 березня. Результати цього дослідження представили на прес-конференції в «Укрінформі», повідомляє «Цензор.НЕТ».

При цьому 24% тих, хто прийде на дільниці, досі не знають, за кого голосувати.

«Переважна більшість громадян (85%) мають намір взяти участь у виборах президента України: 62% в цьому впевнені та ще 23% візьмуть участь «найімовірніше», - повідомили автори опитування.

Серед різних вікових груп найменш готова голосувати молодь до 30 років (впевнені у своїй участі у виборах 49% і візьмуть участь «найімовірніше» 25%), найбільше у своїй участі у виборах впевнені люди від 60 років (відповідно 67% та 22%).

Серед регіонів найвищу готовність взяти участь у виборах висловили респонденти на заході, найнижчу - на сході країни.

Водночас за тиждень до виборів значна частина респондентів - 24% (серед тих, хто має намір піти і проголосувати), заявляють, що поки не визначилися з кандидатом.

Загалом було опитано 1600 респондентів у всіх областях України, крім Автономної Республіки Крим та окупованих районів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка не перевищує 3,7%.

Раніше рятувальники перейшли на посилений режим служби у зв'язку з виборами президента у неділю, 31 березня.

МВС з 25 березня парейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. У день виборів правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

